搜索紀錄曝光！從中捷到鄭捷 張文還收藏分屍兇殺照片

即時中心／温芸萱報導

去（2025）年12月發生震驚社會的隨機砍人案，造成4死11傷。台北地檢署今（15）日偵結指出，兇嫌張文涉犯多項殺人與重傷害罪嫌，但因其已死亡，依法不起訴。檢方調查，張文個性壓抑、長期與家庭與社會脫節，有反社會傾向。其多年大量搜尋、瀏覽鄭捷、台中捷運等隨機殺人及國內外無差別攻擊事件，並研究刀具、攻擊手法，自2023年底起逐步形成犯意，2025年更縝密規劃行兇，最終釀成重大悲劇。

震驚社會的北捷隨機砍人案，台北地檢署今日偵查終結。檢方指出，張文涉犯多項殺人及重傷害等罪嫌，但因張文已於案發後死亡，依法予以不起訴處分。

檢方調查，張文長期呈現高度社會退縮狀態，個性壓抑、人際關係貧乏，具明顯反社會傾向。經同學、同事證述，張文外顯性格內向、木訥，鮮少與人互動；檢方檢視其Line、Facebook、Discord等社群帳號，也顯示其社群參與度極低，與家人關係疏離，長期缺乏支持與關懷。

張文的哥哥亦曾表示，張文過去言談間不時出現「想殺人」等極端語句，友人也證稱，張文曾提及「死前想幹一票大的」，顯示其早有暴力犯行意念。檢方進一步指出，張文對制度化、責任導向的職場環境明顯適應不良，在心理壓力累積下，逐漸產生高度不安、不信任與自我否定，最終與家庭、職涯及社會期待脫鉤，社會角色反覆中斷，加深反社會情節。

至於家屬提及張文疑似在求學或服役期間遭受霸凌，檢方查證其同學及服役同梯，皆否認有霸凌情形，且其網路搜尋紀錄亦未發現相關內容，尚無具體事證足認其曾遭霸凌。

檢方查出，張文所使用的iPhone 8 Plus手機，早在2021年10月至2022年3月間，即曾多次搜尋「隨機傷人事件」等關鍵字；並於2023年12月前後萌生暴力攻擊社會不特定對象的意念，2024年1月更建立投擲式燃燒瓶相關文件，隨後自2024年4月起陸續購買長、短刀具，顯示其犯意逐步具體化。

檢方指出，張文於2024年6月至2025年12月居住台中期間，長期關注中捷事件、鄭捷捷運殺人案等新聞，並反覆瀏覽相關報導。檢方研判，張文受國內外隨機攻擊案件影響，參考鄭捷、洪淨等人手法，進而北上租屋，並事先入住捷運中山站周邊旅館，具備高度模仿與致敬意味。

此外，張文於近一年半內，針對「隨機殺人、縱火、謀殺、汽油彈、捷運」等議題，累計瀏覽高達1,810筆紀錄，其中與鄭捷事件相關者即達512筆，幾乎每月重複觀看；同時也大量關注日本、美國、瑞典、澳洲等國無差別攻擊事件，甚至長期瀏覽Ryona（Ryona【リョナ】係源自日本網路文化，指以觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮之內容）類型暴力內容，並下載分屍兇殺照片。

檢方並發現，張文還觀看「持刀攻擊致命性」、「劍技格鬥」等影片，顯示其不僅在心理上合理化無差別攻擊行為，更在技術層面研究殺人方式。自2025年10月起，張文即開始縝密規劃犯案計畫，反覆查詢天氣、人流與節慶資訊，顯見本案為長期預謀之重大暴力犯罪。

