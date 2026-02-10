搜索高金素梅及助理共18人 北檢新聞稿：疑涉3案

北檢主任檢察官曾揚嶺（左）、與調查局國安站主任楊任之（右）指揮偵辦高金素梅案。（鏡報）

針對今（10日）稍早，台北地檢署對立委高金素梅住所、國會辦公室及相關人員住所等30處的搜索，北檢發出新聞稿指出，是涉嫌相關當事人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，共約談高金及其助理共18人到案說明。不過基於本案受社會輿論關注，所以提出說明，以下為北檢新聞稿：

臺北地檢署偵辦某立委疑涉嫌違反貪污治罪條例等案件，說明如下：

一、本案係法務部調查局國家安全維護工作站下稱國安站報請本署指派檢察官指揮偵辦。

二、某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官持法院核發之搜索票搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

三、鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第8條第1項第1款規定，說明如上。

