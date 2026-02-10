搜索高金素梅碰上「全年無休」的立法院 北檢下一步要怎做引熱議

目前正值立法院會期期間，高金素梅依法有不受逮捕特權。

無黨籍立委高金素梅10日一早傳出住處與立委辦公室遭北檢搜索，目前搜索行動仍在進行中。由於立法院第11屆第5會期已在本月2日報到開始，檢察官後續能對高金素梅採取哪些法律作為？引發社會關注。根據我國《憲法》及相關法律規定，檢調單位在會期中雖可對立委進行搜索與約談，但若涉及人身自由的強制處分，則受限於《憲法》賦予立委的「不受逮捕特權」。

在司法實務中，檢察官若取得法院核發的搜索票，即便在立法院開會期間，仍可依法對立委的研究室或住所進行搜索。不過，為了尊重國會殿堂，檢方在進入立法院院區執行前，依慣例必須先行知會立法院長，由院方人員陪同進入。至於約談程序，立委雖有義務配合司法調查，但若因議事繁忙請求改期，檢方通常會給予彈性空間。

然而，案件一旦涉及逮捕或拘禁，法律門檻便會大幅提高。根據《中華民國憲法增修條文》規定，立委除了現行犯之外，在會期中若非經立法院許可，司法機關不得對其進行逮捕或拘禁。這意味著檢察官若在訊問後認為立委有羈押必要，法院必須先發函請求立法院同意，並經由院會表決通過後，才能執行強制處分。

這道法律防線旨在確保國會運作不受行政或司法權的惡意干擾，但也常被外界質疑是否淪為「政治避風港」。總括而言，檢察官在會期中並非不能辦案，而是必須在搜索保全證據與尊重國會特權之間取得法律平衡。

值得關注的是，近年立法院常態性的延會與臨時會，使得會期時間大幅拉長，幾乎達到「全年無休」的狀態，讓這道人身自由的防護罩變相處於「開好開滿」的運作模式。

支持者認為在高度對立的政治環境下，確保國會運作不受干擾至關重要；但反對者則質疑，當會期被無限拉長，這道原本神聖的憲法護身符，是否已變相成為法律追訴的絆腳石。



