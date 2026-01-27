搜索2診所帶回1醫師 澎湖地檢署澄清與虛報醫療費用、逃漏稅無關

澎湖地檢署指揮搜索2間診所，其中一家高掛休診牌。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署今(27)日，指揮警調人員搜索市區2間診所與醫師住家，澎湖某自媒體搶先報導稱與浮報健保費及逃漏稅有關，但遭澎湖地檢署「打臉」，澄清與事實不符，卻未對案情多做說明，讓外界一頭霧水，引起諸多猜測。

據了解，今日檢警調分兵多路展開搜索，其中1家先前就因浮報健保費問題遭停業，仍在申訴中，高掛休診牌，今並未對外營業；另一家則是醫美專業診所，檢方率員搜索診所，並搜索醫師住家，帶回資料及醫師到澎湖縣調查站偵訊。

廣告 廣告

由於檢警調大動作，但未對外說明緣由，有澎湖某自媒體報導，疑與盜刷健保卡、虛報醫療費用有關，經澎湖地檢署發文更正，該自媒體「改口」稱是調查釐清診所金流及設立診所資金，對此地檢署並未證實。

針對自媒體的報導，澎湖地檢署發表聲明，關於外傳澎湖地檢署今日指揮司法警察，因虛報醫療費用及逃漏稅搜索醫師診所云云，經查，上述傳聞內容與事實未盡相符，為避免誤導社會大眾並影響司法公正性，特此澄清。檢方雖出手「打臉」自媒體，但未說明相關案情，仍不清楚搜索原因。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台商吸收政院前公共關係科長胡鵬年當共諜 2人羈押禁見

獨家》京元電竹南廠遭竊損失1.2億 測試工程師涉偷50片電路板變賣

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

威力彩頭獎飆6.9億 1/26 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

