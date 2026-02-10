搜索7小時！檢調開2輛車赴立院 從高金辦公室帶走9箱證物、1台主機

7連霸的無黨籍原住民立委高金素梅，今（10）日一早其陽明山住處及國會辦公室，遭到檢調上門搜索，全案由北檢指揮調查局發動搜索。檢調還開了2輛車，到高金立院辦公室載運物證。據了解，共帶走9箱證物和1台主機。

檢調開了2輛廂型車到立法院載走相關證物和主機。（圖／中天新聞）

高金素梅今早傳出位於陽明山的住家遭到檢調上門搜索。據了解，全案由北檢指揮調查局發動搜索，不過檢調行動相當保密。

檢調搜索原住民立委高金素梅國會辦公室。（中天新聞）

據了解，高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路搜索無黨籍立委高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，約談高金素梅及張姓助理共18人，高金素梅涉及《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、違反《醫療器材管理法》等罪，目前高金素梅等多人被列被告，晚間將由調查局國安站移送北檢複訊。

檢調搜索原住民立委高金素梅國會辦公室。（中天新聞）

檢調從上午9點半開始搜索，一直到下午4點半左右，歷時7小時，一共帶走9箱證物，分別裝滿7個扣押箱和2個手提箱，以及1台主機。

