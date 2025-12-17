搜集北中南最美聖誕樹 從泡泡瑪特、飄雪浪漫到高空夜景！8大特色聖誕樹夢幻開箱

Photo Credits：beckhamhong66、kmc.tw

年底最浪漫的城市風景正式點燈！本篇精選北中南特色聖誕樹，從結合潮流藝術的泡泡瑪特主題樹、浪漫飄雪場景，到高空夜景環繞的城市地標，一次蒐集今冬最夢幻的聖誕打卡熱點。

【北中南最美聖誕樹】

眺高STAY WITH MOUNTAIN/高空浪漫夜景耶誕樹

南紡購物中心/泡泡瑪特聖誕樹

信義新天地A11/雪花聖誕樹與耶誕列車

高雄流行音樂中心/高流「金勾TREE」最美海港聖誕樹

統一時代百貨/浪漫威尼斯

Photo Credits：tw_wheretogo、rody_hardy_life

無須跋山涉水在大坑登山步道附近眺高景觀餐，以工業風手法及圓弧狀外牆打造出自 我風格，大片玻璃落地窗是這一大特色，即便坐在室內也能一覽風景。特別是在戶外露臺擺放的聖誕樹，以「自然共生」為主題，靈感源於山林的寧靜與四季的變化，搭配溫暖的燈光設計，營造出與大自然共鳴的節日氛圍。

地址：台中市北屯區部子路700巷11弄36號

南紡購物中心/泡泡瑪特聖誕樹

Photo Credits：beckhamhong66、ayumi_k216

南紡購物中心聯合POP MART打造13.5米高的聖誕樹及裝置藝術，六大角色以專屬的聖誕造型現身，營造歲末溫馨氛圍，分別是：MOLLY-火光童話、DIMOO-雪球裡的秘密、HIRONO-願望清單、LABUBU-奇妙旋轉、SKULLPANDA-密語信使，以及Twinkle Twinkle-閃閃的心願。此外還有絢麗的燈光秀，以及平安夜和聖誕節當天加碼飄雪秀，帶來期間限定的夢幻氛圍。

展期：2025/11/27～2026/1/04

亮燈時間：每日晚上17：00～22：00

絢麗燈光秀：每日晚上18：00～22：00，每個整點

奇幻雪花秀時間：五、六、日，晚上19：00、20：00，每個整點，12/24、12/25兩天加碼飄雪場

地址：台南市東區中華東路一段366號

交通：搭乘大台南公車的15、20、77號，在「南紡購物中心」站下車

信義新天地A11/雪花聖誕樹與耶誕列車

Photo Credits：akiraniwa、skmlive、chih07090616

新光三越台北信義新天地打造高達20米的「傳遞幸福之樹」，雪松主樹搭配15萬顆燈泡，每15分鐘就會開演一次「星願特快車」沉浸式雪景秀，展期總共會上演1300場，聖誕樹下方有全台唯一「會動的幸福列車」星願特快車，白金色調、環繞主樹啟航，營造超浪漫雪國節慶意象。此外，在各館也打造了打卡景點：A4館 1F南大門設7米高的「奇蹟熱氣球」，A9館 B1的「祝福投遞所」可免費體驗人生四格拍照，及限量藝術家聯名明信片可免費兌換，A11館北大門驚喜派送站，整個香堤徒步區則有千米燈海大道打造成「璀璨大道」，像是走入童畫世界般。

活動期間：即日起～2025/1/4

表演內容：每日16:00-22:30，每整點、半點有3分鐘演出；每15分、45分有2分鐘演出。

特別演出：12.24、12.25、12.31這三天延長演出至00:00，耶誕樹亮燈至01:00

地址：台北市信義區松壽路11號

交通：捷運板南線 (藍線) 至「市政府」站，2號出口出站後步行約 5 分鐘可達

高雄流行音樂中心/高流「金勾TREE」最美海港聖誕樹

Photo Credits：suboan1001、mingga_lin、kmc.tw

高雄流行音樂中心於歲末推出「高流聖誕趴」，以港灣夜景為背景，打造冬季最浪漫的音樂與燈光盛會。活動亮點為高達約 17 公尺的巨型聖誕樹 「金勾TREE」，結合聲光燈效與音樂演出，每晚定時點燈，成為愛河灣最吸睛的節慶地標。活動期間同步規劃音樂演出、主題市集與街頭表演，適合親子、情侶與朋友共遊。

高流聖誕趴｜2025 KMC XMAS

活動時間：2024 年 12 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日，每日 17:30–23:00 活動地點：高雄流行音樂中心（珊瑚礁群、鯨魚堤岸）

地址：高雄市鹽埕區真愛路 1 號

交通資訊：搭乘高雄輕軌至「真愛碼頭站」或「光榮碼頭站」下車，步行即可抵達；亦可搭捷運至橘線「鹽埕埔站」轉乘公車前往。

統一時代百貨/浪漫威尼斯

Photo Credits：_a.raw_、lichi0118

統一時代百貨台北店「愛・Sharing」每年都選定一個主題城市，展現不同風情的聖誕氛圍，今年「愛・Sharing」以威尼斯水都為主題，搖身一變成為水都嘉年華，以貢多拉船、威尼斯風格面具、歐洲復古建築造景，彷彿到了義大利聖誕夜。2 樓夢廣場更設置13米高聖誕主樹Purple Wish、香氛花園等，是拍照和主要活動區域。

活動期間：2025/11/4~2026/1/1

主燈秀時間：每日18:00~21:00，每整點一次

地點：台北市信義區忠孝東路五段8號

交通：捷運板南線 (藍線) 至「市政府」站 2 號出口

撰文者/ 海的那編