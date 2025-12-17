搞事找苗？國台辦罵「冷血無人性」、藍營轟「沒當過兵才講乾話」 苗博雅嗆：去叫習近平講不要發動戰爭

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

近期台海情勢再度成為國際與兩岸輿論焦點，美國媒體報導共軍可能攻台的推演內容，引發中國國台今（17）日辦強烈回應，並將矛頭指向台灣內部政治人物言論。針對國台辦批評其「美化戰爭」，台北市議員苗博雅今日正面回擊，直言是「做賊喊抓賊」，並強調若真要避免戰爭，應該「去跟習近平講不要侵略」，相關發言也讓台海輿論攻防再度升溫。

苗博雅直呼國台辦的說法是「打人的喊救人、做賊的喊抓賊」。（圖／方炳超攝）

國台辦發言人朱鳳蓮今日主持例行記者會時，回應美媒《華爾街日報》報導共軍可能透過3個步驟對台採取軍事行動，並臚列所謂「最佳攻台時間」與「登陸地點」。朱鳳蓮表示，希望台灣民眾認清賴清德政府「台獨引戰」的危害性，並強調「解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」，並呼籲廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨引戰」的危害性、破壞性，「同我們一道維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。」

在同場記者會中，朱鳳蓮也回應台北市議員苗博雅關於「美化戰爭」的爭論，針對其先前中稱，「即便在戰爭狀態，台灣也能像烏克蘭一樣維持正常生活，上班、上學、開店都能照常運行」，批評這是「冷血言論，毫無人性」，更指綠營政客對戰爭帶來的苦難「視若無睹」，相關的「美化戰爭」說法已「遭到島內各界和輿論的譴責」。



對此，苗博雅下午受訪時火力全開反擊，直呼國台辦的說法是「打人的喊救人、做賊的喊抓賊」。她表示，所有人都反對戰爭，但只有中共一直威脅要發動戰爭，「解決的重點只有一個就是中共不要發動侵略，台灣就不會有戰爭嘛！」她也反批，國台辦若真要談戰爭殘酷，「叫習近平講不要發動戰爭，那台灣就不會有戰爭齁」，這叫做「捾籃仔假燒金」、「黃鼠狼給雞拜年」。

苗博雅進一步指出，自己關於防衛韌性的論述遭到刻意曲解，從網路錯誤訊息、哏圖擴散，到主流媒體轉述，最後由國台辦出面痛批，「證實這就是一連串鋪陳好的事情」。她認為，這不只是針對個人的攻擊，而是在攻擊所有在台灣討論全社會防衛韌性的人，要讓台灣喪失在危機中持續運作的能力，說是在美化跟淡化戰爭，這只是要製造寒蟬效應，「這波對苗博雅的攻擊只是要試試看能不能起到寒蟬效應效果，先把苗博雅打倒了，黑一波後以後不會有人提這話題」。

不過，苗博雅相關發言在島內也引發不同聲音。日前台北市議員楊植斗在市議會質詢市長蔣萬安時，談及九二共識議題，直指「搞事找苗」，並批評苗博雅「沒當過兵才會講這種乾話」，質疑其對戰爭與防衛議題的理解與現實經驗，沈政男也痛批，綠營那些網路爛咖自己腦補戰爭如何又如何，「凡是鼓吹戰爭沒關係，必要時不惜一戰的人，都有政治野心與既得利益！不要把別人當成恩你們一樣傻！」苗博雅相關說法亦在社群平台引發討論。

