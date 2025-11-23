搞出百噸垃圾山慘了！高市警2天「火速逮11人」 陳其邁高度重視
即時中心／黃于庭報導
高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，隨後又於田寮發現新的垃圾山，經環保局破袋檢查，發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，檢警火速開偵辦，短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，其中李姓父子及施姓、蘇姓等4名主嫌羈押禁見，展現高市府打擊犯罪決心。
高市府11月起陸續在燕巢區、田寮區山坡地發現遭大規模傾倒廢棄物情事，嚴重破壞環境生態。市長陳其邁獲悉後高度重視，第一時間指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。
事實上，不法集團極其狡猾，專門在人跡罕至的偏遠山區尋找偷倒地點，以為可以企圖規避查緝。高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第七總隊成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，在最短時間內動員近百名警力，會同環保局與區公所深入山區勘查，並立即啟動鷹眼小組調閱分析上百支監視器影像，抽絲剝繭過濾出可疑車輛，順利破獲該偷倒集團。
高市警局48小時內迅速偵破偷倒廢棄物集團。（圖／高市府提供）
專案小組透露，警方掌握關鍵線索後，於48小時內快速鎖定多部涉案大貨車，並持續向外延伸追查，警力更跨縣市遠赴臺中、臺南及本市多處地點蒐證緝捕。警方以「分秒必爭」的態度強勢出擊，於短短 3天內迅速查獲11名犯嫌，並查扣相關環保車7部、大貨車1部、自小客車1部。
其中李姓父子及施姓、蘇姓等4名主嫌，經檢察官複訊後，已向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘共犯則分別以新臺幣20至100萬元不等金額交保候傳。全案仍持續向上、向外追查其他涉案共犯，絕不寬貸。
最後，高市府強調，違法傾倒廢棄物嚴重危害環境，市府與警察機關將持續加強查緝，對破壞生態的不法行為採零容忍態度，全力守護市民生活品質與本市自然環境。
原文出處：快新聞／搞出百噸垃圾山慘了！高市警2天「火速逮11人」 陳其邁高度重視
