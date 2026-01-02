搞創意！104徵才網公開招募候選人 時力：啟動2026選舉布局

2026地方選舉時程逼近，時代力量展開佈局，更創意在104徵才網公開招募地方候選人。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026年地方選舉時程逼近，時代力量今（2）日發布新聞稿宣布，正式啟動「2026地方公職儲備候選人」招募計畫，並首度以公開徵才形式，於104人力銀行網站刊登招募訊息，邀請有志投入公共事務、關心地方發展的民眾加入，為未來地方選舉培養新生代政治人才。

時代力量表示，此次招募以「誠實徵才」為出發點，期盼讓更多對公共事務有熱情、卻苦無進入政治管道的人，有機會踏出第一步。時力指出，許多人在專業領域累積多年經驗，卻缺乏參與公共事務的舞台，此次計畫正是為這群人而設，讓願意承擔責任者能夠實際投入地方政治。

廣告 廣告

時力表示，這次徵才職稱為「2026年地方選舉候選人」，不限名額、地區涵蓋全台。內容也如實呈現從政現場樣貌，包括：深入基層、參與地方活動、處理選民服務、研讀政策與預算，以及走上街頭與民眾對話等實際工作，強調這並非一條輕鬆道路，而是需要高度投入與長期承擔的公共責任。

時力表示，政治工作並非速成，也不是「花錢就能成功」的途徑，而是一條需要理念、耐力與行動力的道路。未來將在有限資源下，提供必要的支持與培訓，協助有志者逐步累積實力，避免讓參政者孤軍奮戰。

時力強調，此次公開招募不僅是選舉布局，更是希望透過制度化方式，讓更多具備公共精神的人才進入政治體系，為台灣地方治理注入新的能量，持續推動公共事務的良性發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雙柯「單獨會面」談代孕 柯文哲笑稱：法案要過一定要老柯點頭

北市、桃園農曆年前提名目標不變 徐國勇：找一個能打勝仗的人選