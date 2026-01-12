搞地下匯兌51億 人力仲介老闆夫妻被訴

「伯樂」人才資源仲介管理顧問公司、「印達」貿易公司莊姓負責人，與其印尼籍黃姓妻子，涉嫌非法經營台灣、印尼地下匯兌業務，收受印尼籍移工款項換匯，收取手續費並賺匯差，從民國102年至去年間，12年匯兌金額逾51億元，獲手續費2600多萬元。台北地檢署12日依違反《銀行法》起訴「伯樂」、「印達」2家公司及莊男、黃女，並沒收犯罪所得。（本報資料照片）

「伯樂」人才資源仲介管理顧問公司、「印達」貿易公司莊姓負責人，與其印尼籍黃姓妻子，涉嫌非法經營台灣、印尼地下匯兌業務，收取手續費並賺匯差，從民國102年至去年間，12年匯兌金額逾51億元，獲利2600多萬元。台北地檢署12日依違反《銀行法》起訴「伯樂」、「印達」2家公司及莊男、黃女，並沒收犯罪所得。

起訴指出，伯樂公司自102年8月起，與多家東南亞雜貨店業者合作，招攬印尼籍移工或有需要匯款至印尼的民眾，透過「INDAR」網站或至雜貨店填寫移工薪資代結匯委託單，將款項匯至印達公司帳戶。

廣告 廣告

莊妻黃女透過手機應用程式網路轉帳功能，自其名下印尼中亞銀行，將等值印尼盾匯至委託人指定的印尼銀行帳戶。109年因印尼政策更改，莊、黃以伯樂公司名義在印尼人民銀行申設帳戶，轉帳印尼盾至委託人金融帳戶。

莊男並趁美元匯率低時大量購進美元，透過其伯樂、冠奇公司及自己帳戶，以「工作者匯款支出」、「其他服務支出」、「專業技術事務支出」及「贍家匯款」名目掩護，將兌購美元匯至妻子印尼帕寧銀行帳戶，再轉匯她的中亞銀行帳戶。

伯樂公司透過雜貨店向匯款人收取手續費，1至2日到帳的「一般件」為新台幣100元，1至2小時到帳的「快件」為新台幣150至300元，利潤為一般件80元、快件120元。

伯樂公司並與印尼籍地下通匯蘇姓業者合作，由蘇在印尼、香港、馬來西亞招攬客戶，莊男指示員工匯款至蘇指定的帳戶，進行地下通匯。檢調估計，莊、黃自102年8月至114年8月，匯兌金額51億元5744萬8580元，賺取手續費至少2666萬8420元。