搞定信任難關，5年狂開逾30間！最大物理治療所生生優動揭密

信任，要如何能拆解成可操作、可複製的一套工作方法？

生生優動是台灣最大的連鎖物理治療所，五年開設三十六家物理治療所與疼痛治療診所，數量是其他連鎖品牌的至少三倍。





崛起背後映照的是大眾對身體意識的改變。二○二五年，台灣社會的運動強度會喘、會流汗是近十年占比增幅最大，規律運動人口占比創歷史新高、近三六％，這讓物理治療需求大增。

但能做到同業難以企及的規模，是因為他們跳脫過往物理治療產業多仰賴個別物理治療師名氣才能經營起來的局限，把醫療產業中最難、但也最重要的「信任」給架構化。

首先是協調醫師與物理治療師合作，取得治療師對系統的信任。

開闢兩制度爭取治療師信任

根據現行法規，有一定經歷的物理治療師，可以自己開設物理治療所。一小時收費一、兩千元不等，名師級甚至每小時六千元。

因此，生生優動如果要吸引物理治療師投效，勢必得提供他們比自行開業更多的價值。

最重要的一環是：穩定獲客。

按照法規，患者需要得到醫囑，才能到物理治療所接受治療。但醫師與物理治療師有時會因分工模糊，競爭病患。

例如：同樣面對五十肩的患者，骨科醫師可以透過微創手術幫患者處理，復健科醫師可能傾向把患者留在診所做復健。因此很多自行開業的物理治療師，未必能有穩定客源。

於是，生生優動重新組合利益關係人，尋找培訓背景更多元的疼痛專科醫師共同開立診所。

在該品牌的體系內，醫師負責診斷並治療結構性問題，如急性撕裂傷；物理治療師專注解決功能性問題，如傷後恢復及健康促進。這麼做既能確保客源穩定，患者也能在品牌閉環內完成治療。

一位醫學中心不具名的骨科醫師分析，在這樣的閉環內，三方是互利共生。品牌用大筆行銷資源，推廣大眾較不熟悉的疼痛專科，為醫師增加知名度；當物理治療師遇到棘手問題時，身處同一體系的醫師則能成為後援，減少糾紛。

第二層信任，則是把過往倚靠物理治療師個人經驗的治療品質，提煉成一套整個組織都能複製的標準化服務，患者才能體驗到一致的品質。

創立生生優動的梅科科技董事長張偉弘坦言，創業初期，曾將挖角目標鎖定在醫療院所任職逾十五年、有名氣的物理治療師。

但後來發現，這群人的患者滿意度不見得高。張偉弘觀察，資深物理治療師因多身兼教職，習慣用大量問診「教」病患找問題癥結。但，多數患者花錢自費醫療，比起聆聽大師授課，其實更期待徒手治療。

為此，生生優動調整人才策略。除了院長與分院長採用資深物理治療師，其他多錄用平均三至五年資歷者，再請來醫學中心主任級的專家定期培訓。

生生優動總院長林訓正強調，他們不走傳統師徒制的老路數，不限制治療師的門派、手法，目的是維護他們的專業。但會訂定「臨床大架構」：規範每人問診約十五分鐘，徒手治療約三十五分鐘，並留下最後五到十分鐘與患者討論目標設定、執行計畫。確保治療品質成為組織能力，而非個人造詣。

用數據防呆，確保服務品質

不過，旗下有雙院區的連邦物理治療所總院長連羿婷認為，最具挑戰的，是團隊快速擴大時，內部有無完整的檢核機制把關品質？

生生優動的做法是用數據防呆。比如，他們會每週檢核每位物理治療師的每診治療人次、初診續療率、複診續療率等，目的是了解治療效果及患者滿意度。梅科科技總經理阮冠翰說，若是續療率低於平均值七○％太多，分院長就會跟診，觀察過程有無疏漏？

「對我最大的影響是，我不是憑感覺，而是用數據思考，」一位生生優動體系的物理治療師說，機制幫助他調配出自己合用、也已經被市場驗證的SOP。但他不諱言，部分物理治療師因不習慣周而復始的業績檢核，選擇離開。

也有同業指出，生生優動快速擴張下，能否持續招募合適人才？在自費市場追逐績效時，會否出現醫病間的關係摩擦？都是挑戰。

而打造信任也有成本。儘管生生優動費用一小時約兩千元、平均客單價七千元，但因設備等前期投入高，二五年新開設未滿一年約五家診所尚未轉虧為盈。

在AI氾濫、社群情緒極化，信任快速被消耗的年代，每間公司都值得重新問自己：我該如何透過系統，設計信任，讓人心成為你最重要的資產。

