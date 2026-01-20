即時中心／徐子為報導



高雄橋頭地檢署16日持搜索票赴台北，突襲《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑住處，並將他帶回，訊後依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，裁定收押禁見。今（20）天媒體爆料，稱調查局去（2025）年多次向台北地院聲請搜索票遭駁，情節宛如北院強制處分庭5度駁回民眾黨主席黃國昌案的搜索票翻版。對此，台北地檢署今晚發聲明回應，強烈駁斥此說法。





媒體《鏡週刊》報導，林宸佑匪諜案起於調查局桃園市調處掌握，林涉嫌以金錢收買現役軍人，去年就多次向台北地方法院聲請搜索票，但屢次遭駁。媒體形容，該情節宛如「北院5度駁回黃國昌案」搜索翻版，法官認為調查局掌握的證據不夠充足，因此不給搜索票，讓桃園市調處「碰了一鼻子灰」。該報導續指出，桃園市調處後決定，以其他同案被告在高雄住居所為管轄，向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關，搜索果然大有斬獲，且有人認罪。



對此指控，北檢回應，該案係法務部調查局桃園市調查處（下稱桃園市調處）於上（12）月報請本署指揮，以林姓記者等人涉犯「貪污治罪條例、國家安全法、洗錢防制法」等罪名，2 度向臺灣臺北地方法院聲請搜索票，惟法院均認「本案無管轄權」而未核准。故桃園市調處另報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。因上開報導與事實不符，誤導視聽，特予澄清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／搞定司法？媒體爆「調查局聲請搜索林宸佑屢遭拒」 北檢回應了

