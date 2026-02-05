搞定新竹棒球場 高虹安副手傳找上前三商虎球星

竹市第二副市長傳前三商虎隊球星林琨瀚出任，但市府不證實。（圖：民眾提供）

新竹市因應地方制度組織修正後，將有2名副市長，除了副市長邱臣遠外，另一名新任副市長人選始終未定。不過最近傳出第二副市長人選可能由前三商虎隊職棒球星、清大副教授及棒球隊教練林琨瀚出任。但這項傳聞包括市府和林琨瀚都未能證實。

整修排水工程的新竹棒球場，仍要專業人士意見，傳聞是林琨瀚任副市長原因。（圖：市府提供）

前職棒三商虎隊當家游擊手林琨瀚，目前是國立清華大學副教授，也是學校棒球隊教練。林琨瀚是高虹安2022年擔任立委期間，邀請參與新竹棒球場會勘的重要諮詢對象，兩人有多次的互動。林琨瀚當時即對剛完工的棒球場提出排水及相關場地設施意見，也是對新竹棒球場環境與設備，以及球員使用狀況最了解的人選之一。加上近期高虹安又聘任前職棒球員張泰山擔任市政顧問，都可看出高虹安對新竹棒球場的關注。外界也揣測高虹安副手會挑選林琨瀚，也是希望倚重林琨瀚的資歷和經驗，儘快讓棒球場完工，確保工程品質。只是對這項人事傳聞，市府和當事人都不願證實。

據了解，目前正在進行排水工程改善的新竹棒球場，由於完工時間一拖再拖，最後市府開挖後重新覆土，已加速工程速度，預計在今年七月左右可以完工，但因中華職棒例行賽程已安排，今年確定新竹地區球迷還是無法欣賞到精彩的職棒比賽。原本是味全龍隊主場的新竹球場，因球隊簽約期是10年，但球場完工日期多次延宕，最終導致味全龍與市府合約生變，但雙方都表示仍維持密切聯繫。一旦今年中球場完成驗收，明年則可望順利舉辦職棒比賽。（彭清仁報導）