搞定新竹棒球場 高虹安副手傳找上前三商虎球星
新竹市因應地方制度組織修正後，將有2名副市長，除了副市長邱臣遠外，另一名新任副市長人選始終未定。不過最近傳出第二副市長人選可能由前三商虎隊職棒球星、清大副教授及棒球隊教練林琨瀚出任。但這項傳聞包括市府和林琨瀚都未能證實。
前職棒三商虎隊當家游擊手林琨瀚，目前是國立清華大學副教授，也是學校棒球隊教練。林琨瀚是高虹安2022年擔任立委期間，邀請參與新竹棒球場會勘的重要諮詢對象，兩人有多次的互動。林琨瀚當時即對剛完工的棒球場提出排水及相關場地設施意見，也是對新竹棒球場環境與設備，以及球員使用狀況最了解的人選之一。加上近期高虹安又聘任前職棒球員張泰山擔任市政顧問，都可看出高虹安對新竹棒球場的關注。外界也揣測高虹安副手會挑選林琨瀚，也是希望倚重林琨瀚的資歷和經驗，儘快讓棒球場完工，確保工程品質。只是對這項人事傳聞，市府和當事人都不願證實。
據了解，目前正在進行排水工程改善的新竹棒球場，由於完工時間一拖再拖，最後市府開挖後重新覆土，已加速工程速度，預計在今年七月左右可以完工，但因中華職棒例行賽程已安排，今年確定新竹地區球迷還是無法欣賞到精彩的職棒比賽。原本是味全龍隊主場的新竹球場，因球隊簽約期是10年，但球場完工日期多次延宕，最終導致味全龍與市府合約生變，但雙方都表示仍維持密切聯繫。一旦今年中球場完成驗收，明年則可望順利舉辦職棒比賽。（彭清仁報導）
其他人也在看
WBC／徐若熙「想證明台灣是強隊」！30人名單預測 江坤宇恐在邊緣
效力日職軟銀鷹的台灣「火球男」徐若熙近日首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到3月開打的經典賽，高機率作為中華隊一員的徐若熙，霸氣表示會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍；至於中華隊30人最終名單將
WBC／台灣30人名單不鬆口！曾豪駒掙扎：這時間點確實快了點
WBC世界棒球經典賽，中華隊在昨（3）日已經正式敲定最終30人名單，不過究竟誰能披上國家隊戰袍上場出戰，球迷們已經整理出預測名單。對此總教練曾豪駒受訪時也做出回應，將交給大聯盟在6號正式揭曉。
WBC》古林睿煬狂飆153公里、孫易磊也有152公里 日媒：日本隊已感到威脅
2026年WBC世界棒球經典賽將於3月5日展開，中華隊持續在國訓中心訓練，而日職火腿隊台灣好手古林睿煬、孫易磊昨日已經開始實戰LiveBP，古林睿煬飆出153公里，並且豪速球連發，完全封鎖火腿主力打者，孫易磊也有152公里速球，被日本媒體《日本體育報》認為是日本隊極大威脅。
WBC》中華隊先發兩大球星出爐！ 王建民點出古林睿煬、徐若熙可能主投
2026經典賽中華隊今天在國訓中心集訓，投手教練王建民坦言昨日選出30人很掙扎，但主要是看投球限制等考量，徐若熙、古林睿煬確定先發，而孫易磊可能是牛棚角色。
WBC／旅日投手月底返台進行交流賽 林岳平掛保證：一定會驚訝的！
台灣經典賽國家隊將在2月底和日本職棒福岡軟體銀行鷹、北海道日本火腿鬥士2支隊伍進行交流賽，屆時2隊的徐若熙、孫易磊和古林睿煬也會返台，對此投手教練林岳平也表示旅日選手不需擔心狀況，更叫大家要拭目以待，表示一定會感到驚訝。
MLB》挑戰升上大聯盟！ 李灝宇參加老虎隊大聯盟春訓
旅美球員再傳來好消息！繼林維恩、林昱珉參加大聯盟春訓之後，底特律老虎隊台灣內野手李灝宇名列老虎隊大聯盟春訓名單。
中職》秘書長楊清瓏證實 今年大巨蛋場次不比去年少
針對中信兄弟領隊劉志威在春訓開訓時提到，各隊今年台北大巨蛋的假日場次比前2年還少，中華職棒聯盟秘書長楊清瓏今天證實，大巨蛋本季的假日場次確實變少，主要是大部分賽事安排在平日，但總場次不會比去年少。中職日前公布的賽程表只有對戰組合，尚未確定比賽場地，楊清瓏表示，確定場地後的賽程表會在近期內公布，大巨蛋
經典賽》王建民坦言名單取捨兩難 古林睿煬、徐若熙以先發投手做規劃
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊昨天（3日）進行最終名單的討論，中華隊投手教練王建民表示好手眾多，挑選過程內心是蠻複雜，而他也透露旅日投手古林睿煬、徐若熙目前都規劃以先發投手做安排。
中職》林家正、鄭宗哲是否參加選秀 洪一中：他們會自己決定
台鋼集團斥資3億打造「皇鷹學院」，做為所屬棒、籃、排球3支球隊的訓練基地，台鋼雄鷹總教練洪一中透露，旅美球員林家正、鄭宗哲曾於上週前往參觀，他表示，不論兩人是否有意返台參加中職選秀，希望能讓台灣棒球再瘋狂一次。林家正、鄭宗哲目前隨經典賽台灣隊集訓，上週利用空檔到「皇鷹學院」參觀，洪總表示，他在閒聊時
中職》張育成春訓立下新目標 「日文變好」替為未來鋪路
中華職棒富邦悍將今天（4日）舉行春訓開訓，近期投入備戰2026年第六屆世界棒球經典賽的「國防部長」張育成也回到母隊參與儀式。在填寫個人年度目標時，張育成特別寫下「日文變好」。他表示，除了目前球隊教練團多由日籍教練組成，希望能加強溝通外，也不排除未來有赴日發展的可能性。
WBC/首次實戰狀態好 古林睿煬盼下個月對決大谷翔平
北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今（3日）進行春訓首次的Live BP，合計5打席沒有被擊出安打，結束後接受訪問，他表示自己接下來在經典賽最想遇到的打者，就是大谷翔平。
經典賽》中華隊30人名單2月3日開會底定 2月6日上午8時MLB Network直播揭曉
大聯盟官方新聞公告，2026年第六屆世界棒球經典賽賽會參賽20國名單將在美國東部時間2月5日晚上7時於MLB Network獨家公佈，也就是台灣時間2月6日上午8時揭曉！
經典賽》張育成給4度遭DFA的鄭宗哲建議 「做好自己，等待機會」
今天（4日）富邦悍將舉行開訓典禮，張育成也回到母隊出席活動，針對鄭宗哲休賽季遭4度DFA，也給了他一些建議，「現階段就是做好自己，該做的就做好，等待一個機會。」
WBC》Soto後Machado也加入 多明尼加打線恐怖
繼週一(2日)大都會外野手Juan Soto、運動家投手Luis Severino等3位球員加入世界
MLB》季後賽超量投球 史奈爾「手臂疲勞」趕不上道奇開季
道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）恐怕趕不上今年開季，美媒《加州郵報》報導，史奈爾延後冬季的投球訓練，因為他的左手臂感到「精疲力盡」，主要來自季後賽的耗損。史奈爾在季後賽登板6場，包含世界大賽G7的中繼，總計34局。
中職》婉拒經典賽邀約 黃子鵬：還有很多很好的投手
去年季後行使自由球員權利後，黃子鵬以5年6600萬元大合約加盟台鋼雄鷹，他也因為要專心準備球季，婉拒今年經典賽台灣隊的邀約，在今天受訪時，他表示在轉隊之後除了專心備戰，還要安頓好家庭，並坦言：「去年球季其實已經有點起伏，也擔心沒有好的狀態，不能幫助到球隊。」他強調，其實還有很多很好的投手，這是他們應
WBC/日本隊第30人就是他 吉田正尚壓線入隊
日本國家隊稍早公布參加經典賽名單中的最後一人，就是今（4日）傳出獲得波士頓紅襪放行出賽的吉田正尚，而他在上屆賽會的表現令人印象深刻，不僅打了2轟，打擊率還超過4成。
年度戰績第一卻在台灣大賽飲恨 平野惠一認為是「不甘心」而非「失敗」
中信兄弟去年球季以70勝50敗稱霸中職，拿下年度第一，不過最終卻在組冠軍戰慘遭樂天「下剋上」痛失總冠軍，本季捲土重來，今天（2日）在屏東的訓練基地正式展開春訓，回顧去年的失利，平野惠一總教練並不認為是所謂的「失敗」，他用「不甘心」來形容去年的感受。
富邦悍將》目標「台灣一」 後藤光尊希望今年讓邦迷很開心
富邦悍將今在嘉義稻江舉行開訓儀式，日籍總教練後藤光尊今年自二軍升任一軍教頭，適逢悍將成軍10週年，他在新球季目標寫下「台灣一」。
日職/曾與桑田真澄組黃金投捕...西武前球星病逝！享年58歲
日本職棒西武獅今發聲明，悼念曾於1995年至1999年效力的前捕手今久留主成幸因病辭世，享年58歲。