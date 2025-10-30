搞定輝達！他斷言蔣萬安黃袍加身連任穩
[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安昨（29）日宣布輝達落腳T17、T18，下周將和新光人壽解約，引社會高度關注。對此，前立委蔡正元昨也斷言，搞定輝達，蔣萬安高枕無憂、黃袍加身，只有一個人能打敗蔣萬安，那就是黃仁勳，現在不管來什麼王世堅、李世堅、周世堅，都不會有什麼影響了。
蔡正元昨上《大新聞大爆卦》直言，如果蔣萬安這一次把輝達落腳台北的事搞砸了，他都要替蔣萬安晚上睡不著覺，但當然目前看來搞定了，那就是功勞一件，黃袍加身、光輝萬丈、寶劍出鞘，民進黨沒有人能夠挑戰蔣萬安，只有一個人可以打敗蔣萬安，那個人叫黃仁勳。
蔡正元認為，台北市就是天龍國，第一，台灣像台北市教育水準這麼高的，找不到；第二，平均所得最高的，也是台北市，當然要扣掉新竹科學園區，那個是比較特殊的聚落；其他算一算，商業活動最多的，也是在台北。如果輝達搞砸了，台北市民是不能原諒蔣萬安的。
蔡正元指出，輝達想來台北，還找不到一塊土地讓它落腳？那要這個台北市長幹什麼？經過蔣萬安把新壽給擺平了，把很多事情給擺平了，了不起！連那個大財團新壽你都擺得平，吳家是什麼樣的角色？你都不怕得罪他？讓他少賺那麼多錢？好話講不完了。
蔡正元強調，所以蔣萬安下一屆連任輸贏的關鍵只有一個，就是輝達，沒有別的了。現在成功了，可以回家睡覺了，高枕無憂。平常不太關心政治的、憑感覺投票的那些人，就是輸贏的關鍵。管他是王世堅、李世堅、周世堅，都沒有什麼影響了。
