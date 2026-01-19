搞定關稅鄭麗君返台 賴清德喊「歡迎回家」：政府會繼續打拚

台美關稅談判傳來重大進展，率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君今（19）日清晨6時返抵國門，行政院長卓榮泰親赴機場接機，引發關注。總統賴清德表示，「歡迎回家」，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進。

鄭麗君返台，卓榮泰親赴機場接機。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

今日清晨桃園機場第二航廈顯得格外熱鬧。卓榮泰在致詞時透露，鄭麗君此前已數次往返美國，雖然每次都想來接，但為了不給團隊壓力而作罷；然而此次談判獲得了「相當實質且有意義的進展」，因此特地前來表達感謝與肯定。

鄭麗君一行返國，卓榮泰接機。 （圖／翻攝卓榮泰臉書）

對於這場驚喜安排，鄭麗君在致詞時笑稱，因為院長特別交代同仁「不能告訴我」，她直到人在飛機上才得知院長要親自接機。她坦言：「我在飛機上緊張得都睡不著覺，覺得很不好意思，讓公務繁忙的院長親自來接。」但她也感性表示，這讓她非常感動，因為這是院長用行動為談判團隊加油打氣。她更透露，在華府期間，常常收到的第一則訊息就是卓院長傳來的「平安抵達沒？加油」，展現了後方對前線最大的支持。

廣告 廣告

鄭麗君等人返抵國門。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

賴清德也在臉書上發文表示，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！」

延伸閱讀

「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意

柯文哲嗆國民黨別高估實力 藍營高層謙卑承認：感激民眾黨