搞得像入贅！謝和弦婚後隱忍一年...突抱怨妻娘家人「這1事」

娛樂中心／綜合報導

歌手謝和弦跟陳緗妮結婚4年，育有一雙兒女，近日，夫妻二人登上節目分享婚姻生活，沒想到謝和弦竟坦言陳緗妮家人太常來家裡，「我好像是嫁來你們娘家的感覺」，內心感受全說了。

謝和弦表示雖然岳父母是來家中照顧小孩，不過卻也讓家中氣氛變得有些緊張，因為謝和弦在家中不如在外表演活潑，反而屬於安靜類型，他舉例表示岳父母遇到事情容易大驚小怪，因此讓他有些不適應。

不只如此，謝和弦在岳父母來家裡時，連進廚房拿筷子都有些不好意思，讓他一度覺得「不像我們家」，表示就像是在娘家生活一樣，有種尷尬感，所幸謝和弦忍了近一年，決定與陳緗妮溝通，如今也讓岳父母搬到樓下房子居住，不只順利解決謝和弦生活上的不習慣，也讓彼此有了照應。

謝和弦最終決定讓父母搬到樓下房子居住。（圖／翻攝自YouTube）

