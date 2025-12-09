搞怪泡麵夯！ 美樂蒂粉紅麵PK小當家墨魚麵

超商開賣三麗鷗泡麵，美樂蒂款的麵條還是粉紅色。（圖／TVBS）

冷冷冬天，超商泡麵各出奇招，全家超商攜手動畫《廚神小當家》，推出「銀河墨魚乾拌麵」，讓網友笑稱簡直「黑暗料理」；另外7-11超商開賣三麗鷗泡麵，除了有庫洛米黑色炸醬麵，美樂蒂款的麵條還是粉紅色，開蓋更有貼紙小驚喜，讓粉絲忍不住掏出荷包。

超商開賣三麗鷗泡麵，美樂蒂款的麵條還是粉紅色。（圖／TVBS）

拆開包裝，碗裡竟然藏了一張美樂蒂貼紙，7-11超商開賣三麗鷗泡麵，就像開盲盒一樣，少女心立刻噴發。注入熱水後，粉紅麵條慢慢膨脹，滿滿視覺衝擊，過一會兒倒出多餘水分，加入特調醬汁，攪拌後入口，香濃滑順帶點辣度，每一口都超療癒。民眾：「一開始就覺得這什麼東西，結果入口其實跟自己想像中的不太一樣，我個人覺得還滿辣的。」就連喜歡庫洛米的粉絲也忍不住掏荷包，因為超商架上出現超萌包裝的黑色炸醬風味泡麵，除了有附貼紙之外，黑漆漆的麵體配上濃厚韓式醬料，香氣迷人，吃飽飽之餘，還能感受到可愛魅力。民眾：「算順口，然後吃完之後，那個嘴巴的甜味會留比較久。」

廣告 廣告

庫洛米黑色炸醬麵。（圖／TVBS）

另外7-11超商還獨家販售日本拉麵泡麵，用熱風乾燥技術做出就像現煮拉麵的口感，湯頭厚實有層次，除了有味噌風味，還有用雞、豬萃取慢煮的醬油風味湯底。

超商攜手經典料理動畫《廚神小當家》推出「銀河墨魚乾拌麵」。（圖／TVBS）

另一頭全家超商攜手經典料理動畫《廚神小當家》，將劇情中經典菜色結合泡麵，推出「銀河墨魚乾拌麵」，把醬包擠進碗中，麵體瞬間就黑到發亮，讓許多網友笑稱「小當家怎麼加入黑暗料理界了」，另外更有「紅燒牛肉蒟蒻麵」，冷冷冬天，超商泡麵各出奇招，暖胃同時也帶來驚喜。

更多 TVBS 報導

大全聯「滿2千送2百」首波今上線 7-11、全家推買一送一

脆爆紅「聯名潮物」 迷你相機PK娃衣水晶球

7-11即期品「i珍食65折」消失？業者澄清：不是全門市調整

三大超商週末優惠來了！冰淇淋買1送1、泡麵第2件5折一次看

