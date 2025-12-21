搞懂iMessage 5大功能！「延遲傳送＋報平安」超強大

生活中心／李筱舲報導

蘋果手機內建的「訊息（Messages）」功能，讓蘋果用戶之間可透過「訊息」App 免費進行文字傳送。儘管這項功能早已普及，但不少人對其實際應用仍不夠熟悉。科技新聞網站《9to5Mac》近日分享「訊息（Messages）」App 的「五大隱藏功能」，讓用戶的使用體驗更加升級且便利。





《9to5Mac》是一個專注報導蘋果產品、iOS／macOS軟體更新及使用技巧的科技新聞網站。近日，《9to5Mac》在官網分享多項關於蘋果手機「訊息（Messages）」的隱藏功能。內容提到，蘋果每年都會悄悄替「訊息（Messages）」應用程式進行改進，並新增數十個小功能。這些功能雖然不算顯眼或華麗，卻能有效提升使用體驗並帶來生活便利。其中，更是多數使用者有所不知的功能。以下整理出「訊息（Messages）」App 的五大隱藏功能：

《9to5Mac》提供「延遲傳送訊息」手機畫面操作說明。（圖／翻攝《9to5Mac》官網）

1. 延遲傳送訊息

此功能是一項相對較新的功能，也是果粉們期待已久的功能。蘋果似乎刻意將此功能隱藏起來，但一旦知道如何使用，就會不停地用它。例如：能先預約將送出的生日訊息。發送訊息後，訊息會以虛線邊框出現在對話串中，這表示尚未發送，但已設定在指定時間發送。

操作步驟如下：開啟「訊息」App中的對話→輸入訊息→點擊「+」按鈕→選擇「延遲傳送」→選擇日期和時間→點擊「傳送」。

《9to5Mac》提供「報平安／簽到（Check In）」手機畫面操作說明。（圖／翻攝《9to5Mac》官網）

2. 報平安／簽到（Check In）

這是內建於iMessage的安全功能，當用戶抵達目的地時，會自動通知你信任的聯絡人；若途中發生異常，也會提醒對方。如果你希望確保孩子或親人安全到達指定地點，這個功能就非常適用。

操作步驟如下：開啟對話視窗→點擊「+」按鈕→選擇「check in」→選擇「抵達時」或「定時後」→設定目的地或時間限制→查看共享資料（位置、電量、訊號）→點擊「開始報簽到」。

3. 語音訊息的文字轉錄

iMessage已可以傳送語音訊息一段時間了，但最棒的是它的文字轉錄功能。當你發送或接收語音訊息時，iOS會立即將整段語音轉成文字，不論長短。你可以直接閱讀訊息，而不必聽錄音，節省大量時間，且非常準確。訊息傳送後會自動轉錄，你可以像處理文字訊息一樣使用，還能複製貼到其他地方。

操作步驟如下：開啟對話視窗→點擊「+」按鈕→選擇「語音」→在文字欄開始錄音→錄完後點擊停止→點擊傳送。

《9to5Mac》提供「內嵌回覆與訊息反應」手機畫面操作說明。（圖／翻攝《9to5Mac》官網）

4. 內嵌回覆與訊息反應

在群組對話中，「內嵌回覆」能針對特定訊息回覆。方法是長按訊息或向右滑動即可回覆訊息。而訊息會直接對應到原訊息，而不是整個對話。但整個群組仍可看到回覆訊息。「表情反應」功能也更加多元。用戶可長按或雙擊訊息，選擇表情符號以示回覆。更新後可使用任意表情符號，不再局限於原本的六種。





《9to5Mac》提供「釘選對話」手機畫面操作說明。（圖／翻攝《9to5Mac》官網）

5. 釘選對話

蘋果幾年前其實就已提供了「置頂對話」的功能，但有些用戶似乎還沒發現這個功能。目前APP最多可釘選九個對話，如果已釘滿九個對話視窗，想再釘選新對話就必須移除舊的。

操作步驟如下：開啟「訊息」App→找到想釘選的對話→長按對話→點擊「釘選」或向右滑動並點擊釘選圖示。

原文出處：懶人包／蘋果iMessage「5大隱藏功能」！竟能「延遲傳送訊息+報平安」超強大

