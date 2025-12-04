搞烏龍？全聯鯛魚排複驗未檢出禁藥 高雄衛生局認錯、全聯也發聲

即時中心／徐子為報導

高雄衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排，檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，供應商將同批原料留樣品複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出。針對此案高市衛生局今（4）日表示，經內部調查，因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

高市衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。



衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。



全聯則是發出聲明，表示首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。





