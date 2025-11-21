搞烏龍！屏東賓士車竟收台中機車超速罰單 清水警分局坦承疏失

清水分局坦承疏失，開錯烏龍罰單。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕中華民國養豬協會理事長潘連周住屏東縣潮州鎮，日前台中爆發非洲豬瘟疫情後，曾公開抨擊台中市政府管理不善「瀆職」，他近日收到台中市警方開錯的交通罰單，指他的賓士車在台中超速，但罰單照片卻是機車，因車牌號碼相同，明顯開錯單警方在電話中還要他舉證申訴，讓他又氣又無奈；對此，清水分局今日指出，有關員警作業疏失部分，分局已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員責任。

潘周連一開始以為是車牌被詐騙集團仿製冒用，但罰單上標註車種是「自用小客車」、照片卻是機車，縱使同車號也不應發出罰單，潘連周的太太照著罰單上的電話打給交通分隊詢問，未料卻獲得「自行舉證再循程序申訴」回覆，這明明是警方出錯，卻得自行舉證，相當擾民，有朋友半開玩笑質疑難道是「媽媽市長秋後算帳」？

清水分局長鄭鴻文說，有關舉發錯誤罰單部分，員警作業疏失部分，已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員疏失責任；另該部普通重型機車違規情形，將依規定另行舉發。至於，員警電話回應態度不當部分，已啟動行政檢討，追究相關人員責任，並強化員警教育訓練，以維持良好製單及服務品質。

鄭鴻文說，因為汽車與機車車牌號碼相同，因為很少發生這種事情，2022年桃園機車違規導致宜蘭同車牌號碼汽車收到罰單，以後會加強稽核。

