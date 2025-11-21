搞烏龍！屏東賓士車竟收台中機車超速罰單 清水警分局坦承疏失
〔記者張軒哲／台中報導〕中華民國養豬協會理事長潘連周住屏東縣潮州鎮，日前台中爆發非洲豬瘟疫情後，曾公開抨擊台中市政府管理不善「瀆職」，他近日收到台中市警方開錯的交通罰單，指他的賓士車在台中超速，但罰單照片卻是機車，因車牌號碼相同，明顯開錯單警方在電話中還要他舉證申訴，讓他又氣又無奈；對此，清水分局今日指出，有關員警作業疏失部分，分局已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員責任。
潘周連一開始以為是車牌被詐騙集團仿製冒用，但罰單上標註車種是「自用小客車」、照片卻是機車，縱使同車號也不應發出罰單，潘連周的太太照著罰單上的電話打給交通分隊詢問，未料卻獲得「自行舉證再循程序申訴」回覆，這明明是警方出錯，卻得自行舉證，相當擾民，有朋友半開玩笑質疑難道是「媽媽市長秋後算帳」？
清水分局長鄭鴻文說，有關舉發錯誤罰單部分，員警作業疏失部分，已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員疏失責任；另該部普通重型機車違規情形，將依規定另行舉發。至於，員警電話回應態度不當部分，已啟動行政檢討，追究相關人員責任，並強化員警教育訓練，以維持良好製單及服務品質。
鄭鴻文說，因為汽車與機車車牌號碼相同，因為很少發生這種事情，2022年桃園機車違規導致宜蘭同車牌號碼汽車收到罰單，以後會加強稽核。
更多自由時報報導
影像曝光！彰化4輛雙B疑飆速釀禍 撞進超商害路人重傷
勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看
基隆中山隧道驚見「鬼影」！騎士嚇到拜媽祖 拍片3人下場出爐
嘉義76歲賓士阿公撞進超商 停車變撞車畫面曝
其他人也在看
流感疫苗施打率上升！ 北市公費庫存將見底：符合資格快接種
截至11月17日，台北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較113年同期接種量增加13%，但設籍台北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。 北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65...CTWANT ・ 1 天前
北市公費流感疫苗剩12萬劑 呼籲長者幼兒盡速接種
進入流感疫情高峰期，國內公費流感疫苗分階段陸續開打。臺北市衛生局指出，目前臺北市已接種65萬313劑流感疫苗，較113年同期接種量增加13%，但設籍臺北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
防「財政土石流」 卓揆端院版財劃法、拒重編總預算｜#鏡新聞
立法院日前再通過財劃法修正案後，政院今天(11/20)也端出院版，行政院長卓榮泰說，若要執行立法院新修正的財劃法，將是一場財政土石流，批立院要求重編總預算毫無道理，相較之下，秘書長張惇涵柔性訴求，喊話六都大家的努力和考慮中央都有看到，盼支持院版，藍營首長們幾乎暫時沒表態，如果最後又被杯葛怎麼辦？前政務委員張景森要卓揆，不副署，作為制衡！鏡新聞 ・ 15 小時前
洛縣本季首現流感死亡 為年長者
洛杉磯縣公共衛生局近日確認，縣內出現本季首起與流感相關的死亡病例。死者為一名具潛在健康問題的年長者，經調查確認其本季並未...世界日報World Journal ・ 21 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 2 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡
本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
大陸「田徑女神」吳艷妮哭了！差0.04秒痛失全運會金牌
大陸「田徑女神」吳艷妮在全運會田徑女子100公尺跨欄決賽以12秒85奪下銀牌，僅落後金牌0.04秒，賽後情緒低落，頒獎典禮上掩面落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 23 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 3 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前