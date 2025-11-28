搞烏龍？雲林男轉機遭阿布達比警方帶走 妻曝：疑同名同姓被冤枉！

雲林一名陳姓男子在阿布達比轉機遭警方帶走居留，目前人仍在杜拜。（翻攝自PTT）

雲林一對陳姓夫妻日前出國旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時丈夫突然被多名警察帶走居留，失聯3天，家屬上網求助，經外交部協助後目前已經獲釋。據陳妻轉述，陳男疑似是因為和另一個在當地被判刑的人同名同姓，因此才被冤枉。

轉機突遭拘留 家屬致電外交部、PTT發文求助

據報，一名陳姓退休男子23日從桃園機場搭機出國旅遊，怎料在阿布達比轉機準備要去土耳其伊斯坦堡，突然被多名警察無故帶走，詢問原委也沒有獲得回答，妻子楊女只能先上機飛到伊斯坦堡和旅行團會合。

家屬26日上PTT發文求助，外交部駐杜拜代表處也在24日就接到楊女的電話告知情況，已立刻連繫阿布達比警方了解案情，26日亦獲得當地警方初步說明。

陳男失聯3天下落曝光 為何被逮捕？疑因同名同姓被誤抓

所幸在失聯3天後終於接到消息，陳男家屬昨（27日）發文透露陳男在杜拜的警察局，手機遭到扣留，外交部今（28日）也對外說明表示，家屬透露陳男已在今凌晨獲得警方釋放，但仍需在12月3日回警局報到已解除相關旅行禁令，目前暫時被安置在杜拜辦事處的職務宿舍內，確切逮捕原因有待調查釐清。

楊女轉述，陳男被捕後在拘留所很難熬，後來在裡面遇到一個中國人、台灣人提供協助，也有遇到幾個外國人，還好丈夫會講英文可以溝通，形容那些人像天使一樣幫助丈夫。至於被逮捕的原因，疑似因為去年10月有和他同名同姓的人在當地被判刑，因此才被冤枉。

