搞破壞？ 北迴鐵路觀音隧道號誌電纜線遭剪斷未失竊 警擴大偵辦

〔記者江志雄／宜蘭報導〕北迴鐵路觀音隧道內的號誌電纜線，今天(14日)凌晨傳出遭人剪斷，但未被偷走，台鐵公司人員緊急維修，上午6點25分修復，沒有影響列車行駛，由於作案手法特殊，是否有人搞破壞？引發議論，鐵路警察局已成立專案小組擴大偵辦。

案發地點在宜蘭縣南澳鄉武塔車站與漢本車站之間的觀音隧道，今天凌晨1點多傳出鐵道號誌異常，漢本車站人員進入隧道內查看，在距離南口65到100公尺處，發現號誌電纜線被人剪斷，卻沒有失竊，隨即向警方及行政院國土安全辦公室通報。

案發時間適逢深夜，北迴鐵道沒有列車行駛，經過台鐵人員搶修，上午6點25分修復，讓列車正常發車，不過，嫌犯剪斷電纜線後沒有竊走，讓外界不解，是單純行竊？或暗中搞破壞？仍警方調查釐清。

鐵路警察局花蓮分局表示，警方獲報後趕赴現場蒐證，剪斷鐵路號誌電纜線已觸犯毀損罪，專案小組正在過濾相關跡證深入調查。

