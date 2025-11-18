「搞笑女脫星」又脫了 自薦低胸、短裙裸露服裝！招認全為「出賣肉體」

許乃涵（右）、許莉廷飾演母女。劉耀勻攝

許乃涵（涵冷娜）在公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》中穿著火辣，飾演許莉廷的媽媽，因從事特種行業，身穿低胸、短裙火辣戲服，18日出席記者會時笑說，其實定裝時原本是比較長的裙子跟高領衣，是她主動表示：「我覺得穿太多。」

許乃涵認為，自己的角色有點年紀了，又是靠「出賣肉體」賺錢，如果不裸露，很難說服觀眾如何勾引男人，因此從家中挖出很多幾乎沒穿過的爆乳服裝，「讓長輩跑出來見人」。

但穿上之後不太能呼吸，是否需要「擠一下」？許乃涵笑說：「當然。」她在影視作品中經常有大尺度演出，曾形容自己是「搞笑女脫星」，這次「又脫了」，澄清並非自己愛露，「很怕大家覺得我喜歡暴露」。強調是因角色適合，自己要求完也覺得有點害羞。

《晚安，瑪卡龍》中，許乃涵飾演靠身體賺錢的姜芬芬，劇中穿著清涼。公視提供

不愛群體活動成怪人！分組常落單

《晚安，瑪卡龍》討論到校園霸凌問題，許乃涵提到，高中女生似乎都很喜歡「群體活動」，但自己不走這一套，在校園中就成了怪人，但因她曾是游泳隊，形容自己比較「孔武有力」，雖不會被霸凌，但要分組活動時，她經常落單，結果與遭受霸凌的同學同一組。

許乃涵出席《晚安，瑪卡龍》記者會。劉耀勻攝

許乃涵繼續表示，當怪人變成同一群體後，好像就沒那麼怪，有些當時的同學現在還保持聯繫，因剛好都從事藝術行業。大學讀戲劇系後，她笑說所有人都是怪人，「第一次覺得自己是好學生」。



