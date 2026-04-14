搞笑拿香腸、烤雞打架！導演認劇組全憋笑 許效舜自爆「興奮時會有雙眼皮」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》上映首週末全台票房突破300萬，榮登本週新片票房冠軍，週日票房甚至超越週六票房，口碑好評持續發酵中。李銘順、李國煌、許效舜在片中笑料不斷，三人首次同台演出，驚喜碰撞出喜劇火花，連環發出搞笑金句，很多笑料都是即興演出而來的。片中有一段精彩的動作戲，三人在餐廳喝醉酒之後，與店內其他客人產生摩擦打架，三人隨機拿起現場的烤雞、香腸、香蕉當武器應戰，笑爆觀眾。

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李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出，金句連環發。（圖／萬騰文化創意提供）

李銘順透露，「我們拍喝醉酒跟人家打架時，看劇本沒有那麼多東西的，劇本裡只是純粹打架、被大家打，但是大家湊在一起的時候，靈感就不斷地進來！」對於就地取材拿烤鴨打架，李國煌印象很深，「加起來年紀都這麼大的三位老叔叔，在電影中他們對打架是沒什麼經驗的，看到什麼就拿什麼！大家跟老闆買一隻雞試試看，不是血就是油，其實是蠻辛苦的，因為裡面沒有東西抓，怕他跑出來又不能跑出來，看到成果出來真的覺得很好笑，合情合理又幽默，這場戲真的非常有看頭！」

這場打架動作戲還有另一個搞笑插曲，許效舜拍到一半突然說：「導演你知道嗎？我興奮時會有雙眼皮！」令導演張清峰印象深刻，「我都不知道！我們還在想說真的嗎？結果他真的拿著香腸打架突然變成雙眼皮，後來我們又在車上、醫院裡玩雙眼皮的哏。」導演張清峰開心表示，「舜哥對劇本的幫忙很大，他的人生歷練是很夠的，加了很多歇後語、調皮的話，給了更好的內容。」

許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出。（圖／萬騰文化創意提供）

其實許效舜是三位歐吉桑當中最後一個確定的演員，導演張清峰透露，「祥林這個角色的選角很頭痛，他是三個大叔裡最分裂的角色，也是最難演的角色，他有一個被社會磨耗後，溫暖外衣裡緊緊包裹著最燃的內在，就像要在一顆軟包子裡藏著一團烈火。」他認為，這個角色要像一個暖男以和為貴，要知識淵博還可以出口成章，還要有性格被磨耗後的窩囊，必需是一個很台的男人，而且內心深處要有很強悍的表演慾，他有一天在劇本寫到一半時突然想起許效舜，仔細研究之後發現他在綜藝節目、鐵獅、實境秀、電影演出都有不同的面貌，特別是電影《練習曲》的客串演出，「那一小段，簡直是祥林年輕時愛家的模樣啊！」





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