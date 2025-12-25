搞笑聖誕交換禮物！地獄版送「電腦螢幕」變驚喜 李白夜燈超幽默

聖誕節交換禮物活動正在全台如火如荼展開，從藝人到網紅，各種創意禮物讓人捧腹大笑。Lulu等藝人一起製作的網路企劃「明星開拍中」，藝人們的爛禮物交換引發連連笑聲。同時，社群媒體上也掀起一波交換禮物熱潮，從偽裝成電腦螢幕的零食組合到會朗誦「靜夜思」的李白燈，創意與幽默兼具。

藝人在《明星開拍中》玩交換禮物。（圖／TVBS）

社群媒體上，許多網友也分享了自己參與交換禮物的有趣經歷。一位女網友花了2個多小時精心包裝一份看似電腦螢幕的禮物，實際上卻是用零食和托盤等物品巧妙組合而成。這份創意十足的禮物不僅讓收禮者驚喜，也讓許多網友讚嘆「這份心思加包裝勝過電腦螢幕」，收到的人拆開後發現不是真正的電腦螢幕，反而更加開心。

李白燈讓很多網友笑瘋。（圖／網友授權）

另一個引起熱議的是「李白燈」。網紅林嫺透露她的男友收到了一個能朗誦李白「靜夜思」的AI搞怪語音夜燈，這個夜燈不僅能朗誦詩句，還能唱生日快樂歌。林嫺笑說自己很想生氣卻又覺得很好笑，直呼「是正經的交換禮物，怎麼辦」。這份幽默的禮物也獲得不少網友的肯定，認為這樣的創意禮物「其實很讚」。

根據Social Lab統計的今年交換禮物排行榜，具有質感的香水香氛獲得冠軍。緊隨其後的是輕巧的零食、玩偶、吊飾，以及蛋糕、衣服和保養用品等。這些榜上有名的禮物都能為收禮者帶來不同的氛圍與心意，成為今年耶誕節交換禮物的熱門選擇。

