搞笑說「再見」一語成讖！爸媽假裝丟包下車尿尿兒 下秒遭追撞身亡

男童下車小便時，父母還搞笑假裝要丟包男童，結果剛說完再見就被貨櫃車追撞雙亡。翻攝自X



哥倫比亞一對父母日前開車載兩個孩子外出，碰巧遇上大塞車，9歲的小兒子因憋不住，趁隙到路邊解放，當時爸媽在車內還搞笑和他說再見，並假裝要把車開走，將兒子丟包，想不到下一秒就被失控的貨櫃車撞擊，轎車直接被壓成廢鐵，車上的父母當場身亡，原本只是玩笑話的「再見」一語成讖。

綜合外媒報導，哥倫比亞一對夫婦迭戈（Diego Fernando Suárez）與莉娜（Lina Marcela Díaz）19日開車載兩個孩子出門，卻在卡利往布埃那文圖拉的公路上遇上大塞車，於是將轎車停在一輛貨櫃車後方，其中一名孩子因為尿急，於是趁機下車到路邊解放。

當時爸媽還拿起手機拍攝孩子，邊聊天開玩笑要丟包兒子，結果母親莉娜說完對兒子的最後一句話「再見！胡里奧（Julio），再見！」一輛貨櫃車疑似煞車失靈，從後方猛力追撞，並把轎車推撞向前方另輛貨櫃車，直接將轎車夾成一片廢鐵，車上的父母當場失去生命，車上的孩子則受重傷送醫治療。

下車尿尿的胡里奧雖僥倖逃過一劫，不過由於目擊車禍現場，遭受嚴重驚嚇，後續由專業人士介入輔導。更慘的是，他們一家人當天出門沒多久，家裡就遭到竊賊闖入洗劫一空。

