搞錯恐罰6000元！雨傘壞掉怎麼丟？各縣市規定一次看
梅雨季來臨，出門都要帶著傘具，若遇到強風把傘吹壞，壞掉的雨傘該如何丟？其實，各縣市對廢棄雨傘的處理規定並不一致，如果未遵守規定，依《廢棄物清理法》可處新台幣1200元至6000元罰鍰。
台北市
台北市環保局規範最為寬鬆，民眾若有損壞的雨傘，不需自行拆解，也不需使用專用垃圾袋，直接在倒垃圾時交給清潔隊的資源回收車即可。
新北市
新北市環保局提醒，雨傘金屬骨架屬於「廢金屬類」，應交由資源回收車回收。傘布則屬一般垃圾，民眾需拆除後裝入專用垃圾袋，再交由垃圾車清運。若雨傘骨架為複合性材質，也需裝入專用垃圾袋交給資源回收車。
桃園市
桃園市環保局指出，一把雨傘主要由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布組成，因此雨傘必須先拆解後分類處理。
新竹市
新竹市環保局則請民眾依照新竹市垃圾強制分類表處理。
台中市
台中市環保局表示，雨傘的金屬骨架可以回收，民眾拆解雨傘後可拿到清潔隊做資源回收即可。
台南市
台南市環保局也建議拆解雨傘，並補充雨衣丟棄方式，輕便型單一塑膠材質雨衣可回收，但含有拉鍊、鈕扣、反光條等複合材質的雨衣，通常應當作一般垃圾處理。
高雄市
高雄市環保局建議民眾先以刀片或剪刀沿著傘布縫線拆開，將金屬骨架與雨傘布分離，鋁、鐵等金屬材質的傘骨交由回收車收運，傘布及傘柄則視為一般垃圾處理。
各縣市對壞掉雨傘的處理方式雖有差異，但若所在地區規定需要做垃圾分類，民眾如未依規定丟棄雨傘，將依《廢棄物清理法》處以罰鍰。民眾應先了解當地環保局的規定，以免因一時疏忽而觸法。
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