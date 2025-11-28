搞錯韓團「幾代」 柳采葳：初衷是演唱會經濟

韓國女子團體TWICE來台灣高雄市開演唱會，整個城市進行了藍色應援，並且這次活動顯著地帶動了當地的經濟。 台北市議員柳采葳在質詢台北市政府時提到，台北大巨蛋在明年有半年以上的時間內沒有空檔，並提出質疑。

柳采葳質詢（圖／TVBS資料畫面）

網友挖出，柳采葳在質詢中提到，將BLACKPINK和GD錯誤地稱為「一代團」，實際上BIGBANG（GD所屬團體）是二代團，因為韓國的幾代團體分類應該是根據出道年份來區分。

粉絲（圖／TVBS資料畫面）

粉絲對於韓團的世代分類感到困惑，認為現在的分類已經不如以前那麼明確，尤其是在大陸和韓國的分類可能不同。 柳采葳回應說，他的本意是希望透過吸引更多國際知名的演唱會來台北，配合城市行銷來創造經濟效益，這才是他質詢的初衷。

