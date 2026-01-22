搞「烏龍」挑日子！同款同色同失車 同警所同天連破2案

〔記者許國楨／台中報導〕健忘可不是長輩專利，台中市南區近日短短8小時內，接連上演2起「烏龍失車」案件，報案人清一色是年輕男子，劇情如出一轍都是堅稱機車不見、懷疑遭竊，更讓人哭笑不得的是，2輛機車不僅同1天報案，連車款、顏色都完全一致，還被同警所尋獲，巧合程度連員警都忍不住驚呼「這種機率有多高？」

第1起案件發生在前天凌晨3點多，台中市第三分局勤工派出所接獲報案，20歲連姓男子在南區建國南路找不到機車，神情焦急，員警到場後確認鑰匙仍在連男身上，調閱周邊監視器，也未發現可疑人士靠近車輛，研判遭竊機率不高，經詢問得知，連男數小時前到此訪友，對周邊巷道並不熟悉，加上深夜視線不佳，極可能記錯停車位置。

未料當日上午11點多，該所又接獲第2起報案，26歲莊姓男子在工學路發現機車「不翼而飛」，語氣篤定停車地點無誤，員警確認其鑰匙已拔、現場無異狀後，推測莊男可能因下班疲憊、周邊巷弄複雜而誤記位置，先安撫情緒後展開搜尋。

最終，在員警憑藉經驗、逐一比對停車熱點下，2輛「失蹤」機車都在附近巷弄內被順利找回，從報案到破案皆不到10分鐘，讓2名車主鬆了一口氣，也對自己的健忘露出尷尬卻不失禮貌的微笑，頻頻向警方致謝。

第三分局提醒民眾，在不熟悉地點停車，可利用科技定位小物AIR-TAG，亦可開啟手機定位功能，以備不時之需，避免因一時遺忘影響行程，甚至增加不必要的焦慮與困擾。

