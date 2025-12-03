搧羅智強耳光嗆「沒被打過」 邱議瑩繳1萬罰金換免關10天

邱議瑩搧羅智強耳光遭判拘役10日，她昨天已繳完罰金結案。資料照片

民進黨立委邱議瑩去年在立法院議場內，用紙搧了國民黨立委羅智強一耳光，台北地方法院先前依強暴侮辱罪，處拘役10天，得易科罰金，由於邱女並未提出上訴，全案確定，台北地檢署近日通知邱議瑩到案執行，因法院判得易科罰金，每日1000元計算，也就是說，邱議瑩只需付1萬元即可免除入監執行。台北地檢署昨（2）日通知邱執行，邱繳清罰金結案。

起訴指出，邱議瑩於去年5月28日立法院議場內，見羅智強在議場內手持手機進行直播指摘民主進步黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程，竟走到羅智強面前用台語嗆聲「你是沒被打過喔」，同時以手持紙扇搧打羅智強左臉，事後羅智強憤而提告妨害名譽，民事部分求償50萬元，民事一審判邱應賠20萬元，未上訴而確定。

刑事部分，台北地院判決出爐，判決書指出，邱議瑩在2019年曾因不滿前立委李慶華的發言，以掌摑方式對其侮辱，經法院判刑而有前科紀錄，但她竟未能記取教訓，在立法院審理「再生醫療法」法案時，沒控制好情緒，持紙扇搧打羅智強左臉頰，並稱「你是沒被打過喔（臺語）」，其行為確屬不該。

但法院考量，邱議瑩坦承犯行，因賠償20萬給羅智強，且在臉書上公開坦承錯誤，又審酌她是出於思及罹癌患者面對病痛及治療的煎熬、提升醫療產業創新等情，及擔心自己多年努力奔走立法的「再生醫療法」草案無法順利通過的動機，但所用之強暴手段係以持紙扇搧打之，其行為時間雖為短瞬，卻是在立法院議場內，一旁有直播，能看到畫面的人不少，種種原因，量處邱拘役10天，得易科罰金。



