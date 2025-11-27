搧羅智強臉判拘10日得易科罰金 北檢將通知邱議瑩到案執行

〔記者王定傳／台北報導〕民進黨立委邱議瑩去年5月在立法院議場，用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，羅事後提告，台北地檢署今年9月依公然侮辱罪起訴邱，並聲請簡易判決處刑；因邱認罪並道歉，台北地院採簡易判決將她判處拘役10日，得易科罰金1萬元。據了解，由於邱議瑩未提上訴，全案確定，台北地檢署將通知她到案執行，由於可易科罰金，如無意外，邱議瑩只要繳1萬元就可免除入獄服刑。

判決指出，邱議瑩去年5月28日在立院議場討論法案時，發現羅智強持手機開直播，指責民進黨以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程，邱走到羅面前稱「你是沒被打過喔？」持紙扇搧打羅的左臉一下。羅認為人格、名譽及社會評價遭受貶抑，提告刑事妨害名譽，另提民事求償50萬元；民事一審判邱應賠20萬元，邱未上訴而確定。

北院刑事庭法官認為邱議瑩侮辱犯行明確，念及她坦認的犯後態度並已完成賠償，也在臉書公開認錯，邱的動機是出於想到罹癌患者面對病痛及治療的煎熬、為了提升醫療產業創新，關心自己多年努力奔走立法的再生醫療法草案心切所致，而其手段是以持紙扇搧打羅，行為時間短瞬，量處拘役10日。

