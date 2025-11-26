搧羅智強臉判拘10日未上訴全案確定 北檢將通知邱議瑩到案執行

立委邱議瑩去年審案期間，用扇子掌摑羅智強。資料照。翻攝自羅智強臉書



立法院去年審理《再生醫療法》法案時，民進黨立委邱議瑩見奔走多年法案因受政黨杯葛而延誤，竟以扇子打了國民黨立委羅智強一耳光因而挨告，台北地院依強暴侮辱罪判處拘役10日，由於邱議瑩在法定上訴期間未提上訴，全案確定，台北地檢署將通知她到案執行，由於可易科罰金，法官也諭知易科罰金的標準以1000元折算1日，如無意外，邱議瑩只要繳1萬元就可免除入獄服刑。

這起事件發生在2024年5月28日，當時立法院討論法院職權行使法等法律修正案，朝野立委爆發多次肢體衝突，國民黨立委羅智強則在議場內手持手機進行直播，指摘民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程。

廣告 廣告

立委邱議瑩拿扇子敲打正在開直播的羅智強。資料照。陳品佑攝

此時綠委邱議瑩竟走到羅智強面前，用台語說：「你是沒被打過喔」，然後再以手持紙扇搧打羅智強的左臉，羅智強認為名譽受損，因此分別向台北地院及台北地檢署提起民刑事告訴。

今年4月間，北院就羅智強提出民事賠償的部分，判決邱議瑩必須賠償20萬元，邱議瑩就賠償的部分沒有上訴，並且已如數賠償完畢。刑事部分，北檢向法院聲請簡判，法院審理認定邱議瑩的行為已觸犯《刑法》第309條第2項之強暴犯公然侮辱罪。

法官審酌邱議瑩與羅智強同為立法委員，均屬有相當智識程度的成年人，當遇有爭端，本因尋求理性的態度多方溝通或尋求正當之途徑以解決問題，再加上邱議瑩早在2009年曾在立院內政委員會會議室內，因不滿前立法委員李慶華的發言，而以掌摑方式對其侮辱，經法院判刑責的前科紀錄，其行為確屬不該，而應予非難。

不過考量邱議瑩坦承犯行，且在臉書上公開認錯，這次因為是她為了提升醫療產業創新，同時想到罹癌患者面對病痛及治療的煎熬，擔心自己多年努力奔走立法的《再生醫療法》草案無法順利通過等情狀，判處拘役10，如易科罰金，以新台幣1000折算1日。

更多太報報導

香港大火逾12小時致44死仍未撲滅 工程公司3人涉過失殺人被捕

網傳深圳消防車直接赴港救火 港府：目前未向大陸要求支援

台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力