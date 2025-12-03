搧羅智強臉判拘10日 邱議瑩親繳1萬元免入獄

立委邱議瑩去年審案期間，用扇子掌摑羅智強，被判賠20萬元。翻攝自羅智強臉書



民進黨立委邱議瑩在立法院以扇子打了國民黨立委羅智強一耳光，不僅民事賠償20萬元，還涉犯刑事強暴侮辱罪，判處拘役10日，全案確定後邱議瑩於昨(12/1)日親自前往台北地檢署執行科報到，並以1日1000元折算，繳交1萬元後已執行完畢。

這起事件發生在2024年5月28日，當時立法院討論法院職權行使法等法律修正案，朝野立委爆發多次肢體衝突，國民黨立委羅智強則在議場內手持手機進行直播，指摘民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程。

此時綠委邱議瑩竟走到羅智強面前，用台語說：「你是沒被打過喔」，然後再以手持紙扇搧打羅智強的左臉，羅智強認為名譽受損，因此分別向台北地院及台北地檢署提起民刑事告訴。

今年4月間，北院就羅智強提出民事賠償的部分，判決邱議瑩必須賠償20萬元，邱議瑩就賠償的部分沒有上訴，並且已如數賠償完畢。刑事部分，北檢向法院聲請簡判，法院審理認定邱議瑩的行為已觸犯《刑法》第309條第2項之強暴犯公然侮辱罪。

法官審酌邱議瑩與羅智強同為立法委員，均屬有相當智識程度的成年人，當遇有爭端，本因尋求理性的態度多方溝通或尋求正當之途徑以解決問題，再加上邱議瑩早在2009年曾在立院內政委員會會議室內，因不滿前立法委員李慶華的發言，而以掌摑方式對其侮辱，經法院判刑責的前科紀錄，其行為確屬不該，而應予非難。

不過考量邱議瑩坦承犯行，且在臉書上公開認錯，這次因為是她為了提升醫療產業創新，同時想到罹癌患者面對病痛及治療的煎熬，擔心自己多年努力奔走立法的《再生醫療法》草案無法順利通過等情狀，判處拘役10，如易科罰金，以新台幣1000折算1日。

