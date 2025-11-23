搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

最近有外國人公開抱怨，搬來台灣是人生中最糟的決定。（示意圖／Pexels）

台灣以享譽國際的美食和濃厚人情味聞名，近年吸引不少外國朋友前來定居。不過，最近有外國人公開抱怨，自己搬來台灣後變得更憤世嫉俗、更負面，且台灣人總愛炫耀說「你們國家應該沒有XX對吧？」讓他感到十分無語，而台灣的物價不如想像中便宜，卻超市買菜甚至比歐美國家還貴，不禁感嘆「搬來台灣是我人生中最糟的決定」。

該名外國人在reddit論壇發文稱，「搬來台灣是我人生中最糟的決定。住在這裡讓我變得更憤世嫉俗、更負面。我之前是來度假，當時覺得台灣很棒。但在這裡住下來、在補習班工作之後，我得出一個結論：在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」。

廣告 廣告

原PO表示，自己感覺台灣的年輕人普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡，或是對外界事無感。在工作場合裡，「大家有一半的時間連招呼都懶得打……真的很讓人沮喪」。至於大家總說台灣人很友善，但他認為台灣人很被動，講話很表面，說好聽一點是「有禮貌的疏離」，很難清楚明白自己在對方心中的位置。

該位外國人提到，自己遇過一些怪怪的台灣人，常跟他說「你們國家應該沒有XX對吧？」讓他非常無言，心想「你是在炫耀什麼啦」。另外，很多人說台灣物價比很多已開發國家低很多，事實上只有小吃店比較便宜，去超市買菜甚至比歐美國家還貴，再加上悶熱的夏天，在台灣的生活就像一場疲勞轟炸。

對此，百萬網紅「Cheap」也在臉書粉專發表看法，坦言台灣人真的很愛跟外國人說「你們國家應該沒有夜市吧？哈哈」、「你們那有7-11嗎？台灣走三步就一間喔」，彷彿對方剛從原始部落走出來，「這其實是一種很微妙又尷尬的文化心態，跟『謝謝你喜歡台灣』差不多意思」，雖然沒有惡意，卻讓人感到有些心酸。

Cheap認為，台灣人特有的愛國方式，包括「喜歡外國人喊台灣no.1」、「喜歡外國人說台灣比較冷，比阿拉斯加還冷」、「喜歡看外國人喝珍珠奶茶、吃臭豆腐、阿Q桶麵」、「看到外媒說台灣很讚就全島轉發、全家落淚」、「看到外國Yter說台灣好棒，全島連署給居留證」，其實更多是渴望被理解，只是有時候確實很好笑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

在台北生活比香港難？她驚「薪水4萬怎活」 網：是生存

大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們