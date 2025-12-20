搬凳闖教養院行竊！笨賊因圍牆太高不敢翻 原地坐等警上門

嘉義民雄有教養院，大白天被竊賊翻牆闖入，圍牆太高還搬凳子才能翻進去，這竊賊進得去卻出不來，因為圍牆太高受困（圖／TVBS）

嘉義民雄發生有教養院，大白天被竊賊翻牆闖入，院內停放的車輛被搜刮，偷了一千多元，但教養院占地大，這竊賊進得去卻出不來，因為圍牆太高受困，當場被發現，逃不出去的笨賊只好乖乖坐在原地等警察來抓他。

嘉義民雄有教養院，大白天被竊賊翻牆闖入，圍牆太高還搬凳子才能翻進去，這竊賊進得去卻出不來，因為圍牆太高受困（圖／TVBS）

這起荒謬竊案中，郭姓嫌犯自備板凳翻越教養院的高圍牆進入，監視器清楚記錄了他的行動。嫌犯進入後立即鎖定院內的轎車開始搜刮。教養院組長姜淙涵表示，由於自己的車停在院內且未上鎖，因此被嫌犯打開搜尋財物。然而，當嫌犯想要離開時，發現自己被困住了。姜淙涵描述，嫌犯在院子裡慌張地繞圈圈，最後當他踩著花盆準備翻牆時，被院方人員發現。由於圍牆外側落差很大，嫌犯不敢跳下去。

廣告 廣告

因為圍牆太高翻不出去，當場被教養院工作人員發現，只好乖乖坐在花圃旁等警察來抓他（圖／TVBS）

姜淙涵回憶當時情況，他原本是查看監視器確認院生是否有跌倒或發生意外，卻意外發現了竊賊。當姜淙涵的妹婿詢問嫌犯是否偷東西時，嫌犯誠實地承認了犯行。北斗派出所長駱靖頴指出，經過清查後發現，這名嫌犯還涉及多起竊案，全案已經由嘉義地方法院裁定羈押。

原來這名竊賊之前在民雄福樂村、北斗村都有犯案紀錄，但因為沒有交通工具，警方不易追查。這次他卻因為教養院的高圍牆踢到鐵板，無法逃脫而放棄抵抗，直接坐在原地等待警方到場。警方已依竊盜罪將他法辦，這起荒謬的竊案也讓院方人員哭笑不得。

更多 TVBS 報導

30車受害！雨刷怪客落網 法官裁定交保居民憂再犯

加油、購物！ 羅伯萊納次子落網前畫面曝光 首度出庭很冷靜

抓到了！ 闖羅浮宮偷8件珠寶 2竊賊落網

想偷錢？ 蒙面賊拿鐵鎚狂砸老虎機 老闆無奈：第3次了

