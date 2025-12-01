搬出孫中山！徐國勇點名「中國是唯一威脅」 號召青年進國安特訓班

民進黨1日舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇出席說明，並接受媒體提問。(記者方賓照攝)

〔記者陳昀／台北報導〕爸媽叫我不要談政治？民進黨秘書長徐國勇今引用孫中山名言「政治就是眾人之事」，強調國家任何事都離不開政治，年輕人更應關心政治、了解台灣唯一的威脅——中國；民進黨也規劃「新生代國家戰略人才培力營」，透過政經情勢兵推等實戰模擬課程，培養青年應對中共認知戰、法律戰及假訊息的能力，即日起至14日開放上民進黨中國部臉書報名。

民進黨今召開「2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，邀請秘書長徐國勇致詞，由中國事務部主任吳峻鋕說明招生規劃、國策研究院顧問董立文說明「政經情境模擬」課程，同時邀請《爸媽叫我不要談政治》主持人馮艾立分享過去參與營隊心得。

徐國勇表示，所有國人，尤其是年輕人應該關心政治，孫中山先生有句名言「政治就是眾人之事」，國家任何事都離不開政治。民進黨是最重視年輕人的政黨，並致力培養政治人才，各部門都有非常多年輕人從事各項國家政策的制定與建議，這個培力營的目標就是讓年輕人了解台灣、愛中華民國台灣、跟中華民國台灣的土地真正連結，讓台灣更加和平、民主、繁榮。

徐國勇指出，台灣正位處第一島鏈最重要的戰略位置，面對唯一想侵略我國的中國，國家需要年輕人共同制定戰略，這個培力營將讓年輕人了解當前國際情勢，以及台灣唯一的威脅——中國，中華人民共和國透過認知戰、法律戰、心理戰及網路錯假訊息攻擊等意圖併吞台灣，年輕人必須了解如何強化心理建設防禦、保護台海和平、維護印太地區繁榮等。

民進黨中國部主任吳峻鋕指出，國安人才需要長期培養，國際情勢及區域趨勢識讀、中國對台各項作為的反制與敏感度，無法一蹴可及，此次培力營將於明年1月8日至11日在台北沃田旅店舉行，共招收24名學員，展開4天3夜的專題課程，包含政經情勢兵棋推演、政府治理電腦模擬兩大主軸，藉由實戰模擬培養國家戰略人才，即日起開放報名至12月14日，詳情可上民進黨或民進黨中國部臉書。

