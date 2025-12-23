搬出蔡依林神曲！VERA「4缺2」迎3週年 他驚喜現身逼哭全場

記者徐珮華／台北報導

男團「VERA」舉辦成軍3週年粉絲見面會「3Qupid<3」，由同門好友Saturnday立杰、新民擔綱主持。雖然服役中的學文和休養中的巴比無法出席，邱比特（粉絲名）仍然熱情不減。藍弟、孟維、Nelson、蔡朕不僅挑戰多位國際天后舞曲，更雙雙組成小分隊演出美聲與熱舞；當天恰逢冬至，主辦單位也特別規劃湯圓小遊戲，並準備學文、巴比立牌一起團圓。

向來以中性魅力和炸裂舞台著稱的VERA，今年花蓮夏戀嘉年華演出天后組曲備受好評後，這次加碼升級國際版天后組曲，一連跳了蔡依林〈DIY〉、泫雅〈Bubble Pop〉、Lady gaga〈Bad Romance〉讓粉絲大飽眼福，對於粉絲點播SEVENTEEN〈Rock with you〉、Stray Kids〈Charmer〉等帥氣韓團舞蹈也完美駕馭，充分展現多樣化舞台魅力。

VERA賣力表演26首曲目，大展歌喉及舞蹈堅強實力。（圖／So-net提供）

學文、巴比遠端獻上祝福影片，中場學文低調現身觀眾席，真情流露「我好難得有機會坐在台下看VERA演出，你們太棒了，我真的很為你們驕傲」，讓台上的蔡朕和孟維哭得唏哩嘩啦。邱比特也為了VERA偷偷準備大合唱〈還有我在呢〉以及手幅應援，VERA感動表示3週年活動無法6位成員到齊，原本對於票房有點不安，但看到滿場的粉絲和應援活動，覺得邱比特一直是VERA最大的靠山，好像可以不用擔心害怕。

VERA表示近期除了3週年活動外，也在為花蓮跨年緊鑼密鼓排練中，並透露同時準備一個特別活動演出，4人都又忙又累，但更開心可以呈現厲害的舞台驚艷大家，粉絲們敲碗已久的新單曲也在籌備當中，一定要好好期待。主辦單位特地準備3週年蛋糕，VERA許下心願：「希望未來每一年都可以再跟大家一起慶祝！」

