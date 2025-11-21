搬到中南部能省錢？ 「1統計」打破迷思：最會存錢縣市竟不是北北桃





「搬到中南部比較省？」這句在網路上流傳多年的說法，如今有了更明確的數據答案。馨傳不動產智庫執行長何世昌近日在《何世昌的房產知識Buffet+》粉專指出，根據主計總處公布的2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額打破迷思：「最會存錢縣市竟不是北北桃！」

外界常認為北部雖然薪水較高，但生活成本更高；相反地，中南部消費低、房價便宜，因此更容易存錢。何世昌指出，實際統計顯示，全國家庭平均年儲蓄為276,507元，而名列前段班的仍以北部縣市為主。其中，新竹市以高達408,671元奪下全國第一，新竹縣則以350,627元名列第三，兩地儲蓄能力亮眼，展現科技業高收入族群的強大存錢實力。

廣告 廣告

令人意外的是，全國第二名竟由非六都、非竹科的苗栗縣奪下，平均每戶一年可存下373,640元。苗栗縣家庭平均所得約110萬元，雖在北部中屬於收入較低縣市，但儲蓄率卻直衝全台第二。何世昌指出，這也凸顯苗栗在生活節奏、消費習慣與文化中，普遍展現客家族群的勤儉特質。

反觀中南部縣市，僅有南投縣與嘉義市突破全國平均，其餘如台中、台南與高雄三大都會，家庭平均儲蓄金額均落後南投與嘉義。顯示中南部雖然生活成本偏低，但未必直接轉化為更高的存款能力。

在全國排名最後三名的縣市中，宜蘭縣儲蓄金額最低，每戶僅存166,996元；其次為嘉義縣169,542元、屏東縣176,621元，儲蓄表現相對疲弱。

何世昌總結，相較於地區差異，更重要的是個人與家庭的財務行為。「能存下多少錢與住在哪裡無關；倘若不懂得量入為出，即便住在中南部也存不了錢。」

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



憂存錢太慢！ 她all in加密幣 「1心態」花光積蓄還負債

30歲已有300萬！ 她立志存到500萬就買房 網急勸三思

10年買下北市3間房「月收租15萬」 越籍包租婆笑：房產比包還多