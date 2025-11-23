「搬到台灣是人生最糟決定」！外國人定居驚覺巨大落差 列4缺點嘆：人們很冷漠

一名外籍補教師來台定居工作後，發現與來台旅遊的「驚人差距」後悔了。示意圖／Pixabay

不少外國人到台灣旅遊後，會選擇定居，但卻有一名外籍補習班老師真的來台長住後，才發現跟他想像中的巨大落差，認為在台灣生活「令人心靈受創」，年輕人對一切都漠不關心，只活在自己的網路中，連生活成本都比很多已開發國家貴，即使台灣仍有優點，也彌補不了每天那種不開心的感覺。

一名外籍補習班老師日前在論壇「reddit」PO文分享自己定居台灣的經驗，直言「搬到台灣是我人生中最糟糕的決定」，讓自己變成一個憤世嫉俗、消極悲觀的人，但其實自己以前來台灣度假時感覺真的很棒。

廣告 廣告

任職於補習班的他點出自己的觀察，發現台灣年輕人普遍都很消沉，一天24小時不是沉浸在自己的網路世界裡，就是對一切都漠不關心，在職場中甚至連個招呼都不打，令人感到沮喪。

雖然很多外國旅客來台灣旅遊，都會稱讚台灣人友善、熱情好客，但他認為台灣是「被動」，但與其說是「熱情或友善」，不如說是用「禮貌地保持距離」更為貼切，真正相處起來，總是會有一種微妙的「隔閡感」，尤其是在工作上面，總是會用一種正式、略帶著優越感的態度賣弄自己的學問，但事實上卻是膚淺又過於狹隘迂腐，讓他覺得自己總是無法知道在別人眼中的定位究竟是什麼？

這名外籍老師提到，自己還常遇到台灣人跟他說「你的國家應該沒有XXX對吧」，對方當下的意思就是，你的國家沒有但台灣有，這也讓他感到莫名其妙，「到底是在炫耀什麼？」

此外，在生活物價方面，很多人說台灣比起許多已開發國家相對便宜許多，但他認為只有在一些「又小又不起眼」的餐廳才會比較便宜，一般採買生活用品的物價，實際上比起很多已開發國家還要貴。如果把上述問題再加上夏天炎熱潮濕的氣候，雖然他認為台灣擁有許多美景，生活也確實相當方便，但仍然無法彌補自己每天感受到的不快樂。

這篇「遷台定居文」被網友轉發到PPT「八卦板」引起不少鄉民討論，紛紛留言表示「瞎說什麼大實話」、「確實，實話總是傷人」、「我也不喜歡 但是無法移民」、「信了哥布林大內宣外宣的下場」、「台灣就居住旅遊都不適合啊」、「台灣最常掛嘴邊的自我感覺良好，超精闢」、「用文字證明自己真的住過台灣」。

另一派則是無情吐槽「在補習班工作？白魯蛇就是來台灣就有這種工作啊，有才調（本事）也可以去Google啊」、「顯然是因為他沒抓到財富密碼，不知道外國人在台灣很吃香」、「住在高雄就會有幸福感了」、「太平洋沒加蓋，可以游去中國」、「一個不想待在自己國家的人跑來台灣然後現在在後悔的自白」、「這人在自己國家應該是個低端，因為巨嬰都是低端」。

但也有人根據文章的語意持平分析，這名外籍補師應該是在城市中長大的，這些人來到台灣基本上都是看到缺點，但若是在鄉下地方長大的外國人，很容易就黏在台灣不走了；這種人的個性適合歐美國家，不適合亞洲，亞洲人本來就比較被動。 對此，經常評論時事的網紅Cheap也分享貼文，表示台灣人真的很愛跟老外說「你們國家應該沒有夜市吧？哈哈」、「你們那有 7-11 嗎？台灣走三步就一間喔」彷彿對方像是剛從部落走出來，連輪子都是最近才發明的，這其實是一種很微妙又尷尬的文化心態，跟「謝謝你喜歡台灣」差不多意思，心裡已經預設「你不該喜歡這地方」，所以聽到別人說喜歡才會感到驚喜，混著一種民族自卑感。

Cheap也點出台灣特有的愛國方式，喜歡外國人喊「台灣no.1」，喜歡看外國人喝珍珠奶茶、吃臭豆腐，一看到外媒說台灣很讚就全島轉發、全家落淚，看到外國YTR說台灣好棒，全島就連署給居留證。

Cheap認為，台灣長期被阿共打壓、貶低，所以當有老外來時，會有一種「要證明我們不輸」的衝動，其實沒有惡意，只是因為世界太忽略我們，造成一種文化小自卑包著的小自豪，可愛又有點心酸，更多的是渴望被理解，很人性、很台灣，只是有時候就滿好笑的。



回到原文

更多鏡報報導

「江湖最後大嫂」劫囚救夫！1分鐘脫逃過程全曝光…現場監視器畫面瘋傳

孕婦深夜求救「被4醫院拒收」！轉院路上一屍兩命…省長震怒：再犯就撤換院長

看A片後忍不住…2高中生「輪流硬上」打死教師！母竟交代：不要出門、不要承認