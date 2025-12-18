搬到林口「作息像農夫」 他怨每天晚上8點睡 一票人狂讚

台北租屋成本高，不少人為了省錢選擇住在林口，每天通勤上、下班，一名網友分享，搬到林口後，生活作息變得像農夫一樣規律，每晚8、9點就睡，隔天清晨5、6點起床，貼文引發網友熱議，不少人看了卻大讚這樣的作息沒有不好，早睡早起身體健康。

一名網友近日在臉書社團「林口大家庭」發文分享，最近剛剛搬到林口住，每天大約晚上8、9點就睡，隔天清晨5、6點起床，因為這樣才可以避開去台北工作的塞車時段，但早睡早起的作息，也讓原PO自嘲生活像農夫一樣規律。

貼文引發網友討論，一票過來人表示認同，指在台北工作卻住在林口就是這樣，通勤時段易塞車，每天都必須要提早出門，才能準時到公司打卡，但原PO算是比較幸運的人了，很多人一大早出門去台北上班，直到晚上8、9點才到家。

雖然原PO不太滿意早睡早起的無聊日常，但有許多網友看了卻狂讚，認為這樣的作息很健康，「早睡早起身體健康」、「這生活習慣多好啊」、「換個角度想，每天都精神飽滿，這樣不是很好」、「能在9點前睡覺，真的是很厲害又幸福的事」、「提早過老年生活，我很喜歡這樣的作息欸」。

不過，也有網友認為，為了省房租而長時間通勤，可能會影響生活品質，其實可以考慮找林口當地的工作。

