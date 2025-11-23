搬回青瓦台代價驚人！李在明推動辦公室回遷 南韓國防部估花5億

國際中心／程正邦報導

青瓦臺詛咒為韓國一政治現象及都市傳說，其聲稱大韓民國每任總統均不得善終，尹錫悅上任後搬出青瓦臺，仍因宣布戒嚴淪為階下囚。（圖／翻攝自青瓦臺官網）

總統府「遷徙」再啟 國防部與聯參本部空間重整費用浮現

南韓總統李在明上任後推動將總統辦公室從現址龍山，重新遷回具有歷史意義的青瓦台，這項決策所衍生的連鎖行政與財務調整，持續受到南韓政界和社會的高度關注。南韓國防部近日向國會提交報告，預估若因應總統室撤離龍山後，國防部及相關軍事指揮體系欲恢復原本的辦公配置，將需要一筆高達238.6億韓元（約新台幣5億元）的追加預算。

據韓媒《時事雜誌》（시사저널）報導，國民力量黨籍議員姜大植辦公室透露，這筆預算旨在解決國防部在龍山地區辦公空間長期不足的問題，讓國防部與聯合參謀本部（聯參本部）的空間運用能夠重新規劃，回歸原本的運作模式。

南韓總統李在明表示，將與美打造嶄新的戰略夥伴關係。（圖／翻攝自青瓦臺）

重建網路、修繕建物 5億預算細項曝光

國防部的預算估算細項顯示，這筆追加預算的用途廣泛，主要用於重建受影響的國防指揮系統與設施： 網路與系統建置約133億韓元（約新台幣2.8億元），用於重新架設網路、電腦系統，以及會議室的影音設備等基礎設施。建物修繕費約65.6億韓元（約新台幣1.4億元）、搬遷與運輸費約40億韓元（約新台幣8533萬元）。

國防部強調，這筆預算是確保國家國防指揮體系能夠正常且有效運作的必要支出。

中國國家主席習近平和韓國總統李在明會晤。（圖／取自李在明臉書）

追溯尹錫悅政府決策 國防機構共用空間長達三年

這次的空間調整，源於前總統尹錫悅政府在2022年上任後所推動的總統室大搬遷。當時，尹錫悅政府將總統辦公室自青瓦台遷至龍山的國防部大樓，導致國防部本身須臨時搬至緊鄰的聯合參謀本部大樓辦公。

報導指出，這兩大關鍵國防機構被迫共用同一棟建物已超過三年，期間因空間使用率嚴重不足，國防部的部分單位與直屬部隊不得不分散至營區內外不同地點辦公，嚴重影響了行政效率與指揮集中的需要。

隨著李在明政府決定恢復青瓦台作為總統辦公場域，國防部終於能計畫將國防部與聯參大樓重新調整至原本的配置，結束這段空間窘迫的時期。該追加預算提案目前已被納入明年度國防部預算，並在國會國防委員會審查通過，正等待預算決算特別委員會進一步審議。國會後續審議進度，將直接影響政府整體遷移時程與費用。

