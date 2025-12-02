搬安親班、解散耘力...黃國昌小姨子高翬動作頻頻！「關鍵帳冊」恐遭滅證

黃國昌。資料照片

第一線人頭李麗娟被揭露後，鏡週刊持續追蹤高家反應，先前位於民生社區的無照安親班遭踢爆後，高家並未退出，而是悄悄轉移陣地至大安區仁愛路四段一處商辦大樓，並在那裏低調續接補教業務，但該大樓未見任何招牌，北市教育局也沒有立案紀錄，疑似又見「黑牌課輔」經營模式。

更值得注意的是，黃國昌小姨子高翬轉移補習班位置後，11月20日又低調解散凱思國際資金來源公司耘力國際，專業人士判斷，隨著公司關門，耘力帳冊與財務紀錄可能被同步銷毀，屆時檢調要追蹤資金流向的重要證據恐被一併抹除，高翬的一系列動作形同「滅證」。

再加上週刊多次目擊李麗娟頻繁進出仁愛路商辦大樓與高家住處，不只負責搬運教材及孩子物品，甚至過去曾在民生社區舊址就讀的學生、家長，也被目擊再次出現在新大樓中，顯見安親班仍未停止運營。

黃國昌小姨子高翬。鏡週刊

搬遷、解散公司、續營安親班一系列行動，讓檢調單位辦案困難度持續升高，若未即時凍結關鍵帳務及人事資料，恐面臨重大證據流失的風險，讓犯罪之人趁隙逃脫。



