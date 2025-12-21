搬家兩樣情！南韓總統府遷回青瓦台 商家盼復甦、居民憂帶來抗議

青瓦台為歷屆南韓總統辦公處，直至2022年5月時任總統尹錫悅遷往龍山國防大樓辦公。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/21）報導，南韓總統府正在遷回青瓦台，預計近日完成作業，不過，對於這項重大決定，南韓民眾感受不一，不少當地商家期待，大量職員進駐青瓦台後，能帶動周遭經濟復甦，但也有居民擔憂，抗議活動會接踵而來，影響生活品質。

據《韓國經濟》報導，今天下午1時左右，在首爾的青瓦台前，警員正在加強巡邏，作業人員則在忙進忙出，搬運文件與辦公室用品，南韓總統府即將從龍山辦公室，完全遷回青瓦台，預計在25日完成大致作業，28日進行最後收尾。

隨著搬遷作業進行，孝子洞、通仁洞、昌成洞等地的商圈，有望再度活絡，統計數據顯示，等搬遷作業完畢後，常駐青瓦台的職員加上警衛，總計超過1200人，已經有餐廳貼出公告，表示青瓦台人員來用餐，可享有折扣。

一家韓式餐廳的60多歲老闆李某表示：「午餐或晚餐時段，團體訂位可能會增加，比起只來一次的觀光客，每天固定上門的顧客，對自營業者來說更穩定。」

另一方面，周遭居民則開始憂心，示威抗議可能回到青瓦台附近，52歲的居民崔某指出：「過去總統府在青瓦台的時期，抗議活動很頻繁，平常連窗戶都不會打開，我覺得應該立法限制，讓青瓦台周遭100公尺內不能示威。」

35歲的朴某說道：「我擔心景福宮會從受人喜愛的觀光地，變成政治衝突的舞台。」

南韓總統府表示，重返青瓦台後，會盡量縮小警衛管制區域，並盡可能開放周遭的登山路線，減少市民困擾。

