搬家未通知仍續領租金補助2萬 涉詐欺罪慘了

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名張姓男子，因在租約終止搬離原住處後，未主動通知內政部國土管理署，仍持續領取每個月4000元的租金補助，前後共計領走2萬元，全案經國土管理署發現「同一房屋重複申請補助」後移送法辦。士林地檢署調查後考量張男已坦承犯行、深具悔意且無前科，依詐欺罪予以緩起訴處分，期限1年。

起訴書指出，張男原本與女友租住在新北市某區，並於民國2023年7月持租約向國土署申請「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，經核准每月可領取4000元補助金。然而，張男2024年1月1日便已搬離該屋，補助資格理應終止，但他意圖不法所有，未主動通報國土署，導致相關單位陷入錯誤，持續匯款至其帳戶直到同年5月底。

直至房屋被房東轉租給第三人，新租客也依法申請租金補貼，而國土署在進行實質審查時，發現同一個地址竟然有兩筆補貼申請，經對比後發現張男已搬遷卻未報停，隨即將全案函送士林地檢署偵辦。

士林地檢署檢察官審酌，張男於偵查中坦承不諱，核與證人證詞相符。考量張男並無前科，且詐領金額僅2萬元，情節非重，認為以緩起訴處分1年為適當，另應向國土管理署支付共計2萬0元；若張男在緩起訴期間內故意更犯罪，或未如期履行支付賠償，檢方可撤銷緩起訴處分，屆時將重啟公訴程序。

