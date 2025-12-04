台中一對夫妻因搬家問題爭吵，竟演變成家暴事件！一名男子深夜在路邊持棍棒猛砸車輛，車內妻子嚇得尖叫，驚動附近住戶。警方獲報趕到現場，發現男子已砸破車窗，但妻子表示不提告。警方提醒，家庭衝突若轉為暴力行為，可能導致嚴重後果。目前警方已依家暴防治法進行職權通報，並依社維法函送裁處。

搬家爭吵！台中夫持棍砸車窗 妻子坐車內嚇到尖叫鄰居全驚醒。(圖／記者爆料網)

深夜夫妻搬家爭吵引發暴力事件，台中一名男子情緒失控持棍棒猛砸車輛，車內妻子嚇得尖叫，驚動附近住戶。事件發生在台中英士路的停車格，3日晚間11點多。雖然車窗玻璃已被砸破需送修，但事後警方到場處理時，妻子選擇不提告。警方依家庭暴力防治法進行職權通報，並依社會秩序維護法函送裁處，提醒家庭衝突若轉為暴力行為可能導致嚴重後果。

廣告 廣告

搬家爭吵！台中男酒後情緒失控持棍「暴砸車窗」。(圖／TVBS)

台中市一對夫妻因搬家問題爭吵，引發嚴重衝突。根據目擊住戶拍攝的畫面，一名男子在路邊持棍棒猛力砸車，車內傳出女子的尖叫聲。這名男子情緒極度失控，不僅砸車還揮棍作勢要打人，同時大聲吼叫要車內女子下車。附近住戶被巨大聲響驚醒，隨即拿手機記錄下這驚險瞬間。

事件發生在英士路的停車格，3日晚間11點多。警方獲報趕到現場後，發現砸車者與車內人士是一對因家事爭吵的夫妻。當事女子後來出面還原事發經過，表示當時因為套房租約到期正在搬家，丈夫不斷喝酒後突然消失，而當她走回車上時，丈夫就持棍砸車。

台中男酒後砸車 妻驚尖叫不願提告。(圖／TVBS)

「他不想整理就算了，我沒關係，無所謂。我就跟他說我整理，我也不知道他在生什麼氣，他過來就砸車啊。」當事女子說。她還補充丈夫當天已經喝了一整天的酒，而且這是丈夫第一次出現這種情況，讓她十分驚嚇。

被砸的車輛車窗玻璃已經破裂，已送去維修。文正所副所長林友智表示，當事女子當場表明不願對提出傷害，也不願聲請保護令。但因為男子加暴行於人的事實明確，員警除依家庭暴力防治法辦理職權通報外，另依社會秩序維護法第87條函送裁處。

更多 TVBS 報導

雙手持武器！男拳頭猛捶女 竟因「停車問題」釀他暴走

獨／不滿酒後被「翻舊帳」66歲伯街頭失控 結髮妻傷仍不提告

男友出勒戒所談分手竟砍人 樓梯淌血水管破裂「驚悚一幕」

逃票被抓包！39歲男暴怒「推站務員落軌」 對向列車正駛來

