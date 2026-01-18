「搬家」畫面曝！ 黃國昌等6人2/1去職.立院已收辭職書

台北市 / 綜合報導

受限不分區「兩年條款」，民眾黨現任8名立委，除了劉書彬、陳昭姿外，包括黃國昌、黃珊珊等6人將在2月1日辭職。不過陳昭姿續留立院，也打亂民眾黨各委員會的布局，原規劃讓熟 稔 財政委員會的候任立委王安祥，日前除了跟黃國昌一同訪美，新會期也將改派至外交國防委員會，但「專業不對口」是否影響立院戰力？黃國昌表示，黨團的運作有秩序。

橘色塑膠箱擺在辦公室外，開門時還能看見屋內紙箱，寫著「搬家」兩個字，民眾黨立委黃國昌國會辦公室，已經開始進行收拾，根據民眾黨兩年條款規定，除了陳昭姿劉書彬續留外，其餘6人的辭職書已在立法院跑流程，2月1日正式去職。

站在最後一排觀摩學習，民眾黨不分區排名第15的李貞秀，過去就被發現以助理身分，跟在黃國昌身邊學習，事實上本屆立院開議時，柯文哲就提出「備位立委實習生」想法，讓備位立委根據自己的專業，與現任立委一對一學習。

劉書彬跟林憶君在國防外交委員會，王安祥跟黃珊珊在財政委員會，醫護背景的邱慧洳則跟隨陳昭姿在衛環委員會，只是吳春城因壯世代爭議提前辭職，由劉書彬承擔教育文化委員會工作，傳出加上陳昭姿的留任，也打亂民眾黨各委員會佈局。

據了解新會期委員會分布，劉書彬將轉往財委會，李貞秀到內政委員會，陳昭姿則承接黃國昌，進入司法委員會，委員會分配大風吹，民眾黨主席黃國昌說：「對台灣民眾黨黨團來講，不管誰在立法委員的位置上，我們只有一個任務，為台灣人民全力以赴。」包含現任主席黃國昌在內，6名立委即將卸任，能否順利交棒新任立委，牽動新會期「關鍵少數」如何運作。

