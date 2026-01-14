搬往英國1年後 艾倫秀名嘴又在南加買豪宅

艾倫秀主持人狄珍妮，近期在蒙特西托購買豪宅。（美聯社）

紐約郵報報導，因川普當選總統搬往英國鄉間一年後，「艾倫秀」（The Ellen Show）主持人艾倫狄珍妮（Ellen Degeneres）近日在南加州的蒙特西托（Montecito）購入價值2740萬美元豪華莊園。此舉再度引發外界揣測，認為她的「海外生活實驗」或已近尾聲。

根據房地產網站Realtor.com報導，狄珍妮與妻子德羅西（Portia de Rossi）去年11月底，透過一個長期與她房地產投資相關的信託基金，完成這筆加州未公開上市的房產交易。這筆交易距離兩人搬到英國科茲沃德（Cotswolds）約一年左右。據悉，當初她們原本也只打算一年中部分時間待在英國。

這棟蒙特西托房產原屬於知名奧斯卡金獎製作人葛瑟（Brian Grazer），也是狄珍妮自移居英國後，在美國完成的第一筆大型購屋交易；與此同時，她在英國的主要住所目前仍掛牌上市。兩相對比引發外界關注，兩人未來是否最終仍會以南加州為主要生活重心。

20多年來，狄珍妮一直是好萊塢最活躍高端房地產投資者之一，購買、翻修並轉售豪宅，從中得到可觀利潤。即使移民海外，這樣的投資模式仍舊持續。抵達英國後，這對夫妻已於當地鄉村購入兩處房產，其中包括一棟歷史悠久的農舍，之後兩人又搬到附近一棟較現代化的住宅。

先前狄珍妮接受華爾街日報訪問時表示：「當我們決定要全心住在這裡時，我們就知道波蒂亞不能沒有她的馬。我們需有一棟有馬廄和牧場的房子。」儘管如此，這棟占地43畝的農舍，如今已掛牌上市約六個月。根據華爾街日報，這對夫妻認為該農舍已不再符合她們需求，故決定掛牌出售。

出售英國房產的同時，狄珍妮重返熟悉的加州蒙特西托。移居海外前，這對夫妻在當地居住多年。新購入的房產占地3畝，四周有大門與樹籬圍繞，形成隱密的私人空間，包括一棟主屋與兩棟客用小屋。

葛瑟於2012年以760萬美元購入該豪宅，2015年完成主宅興建。由於交易屬私人進行，該住宅照片並未對外公開，目前也不清楚狄珍妮是否打算將其作為主要住所或僅為投資標的。截稿為止，她並未回應紐約郵報評論請求。

近年來，狄珍妮已縮減在加州的房產布局，出售多間受矚目豪宅，包括去年夏天以9600萬美元出售的卡平特里亞（Carpinteria）房產。在一些公開場合中，狄珍妮坦率談及當初移民海外的背景，包括當時政治氛圍。

