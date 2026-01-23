搬整箱金條衝銀樓變賣！台中銀樓一驗「是假的」拒收 男暴怒踹桌

記者潘靚緯／台中報導

有顧客帶一箱黃金到銀樓要求回收，銀樓店員一眼看出金條是假的。(圖／翻攝畫面)

黃金價格屢創新高，每盎司已突破4900美元，金價看漲，台中傳出有民眾帶「假金條」要到銀樓販賣兌換現金，幸好店家出動專業儀器檢測，發現這些閃亮亮的金條，並不是純金，而是「銅與鋅之混合物」的「假金條」，拒絕兌換，沒想到對方疑似惱羞成怒，二度返回銀樓作勢踢桌挑釁。銀樓業者今(23)日也公布整個過程，提醒同業當心。

銀樓將金條放進專業儀器檢測，發現是外觀像金條的物品是銅鋅混合物。(圖／翻攝畫面)

台中市太平區一家銀樓業者在社群平台發文表示，一名顧客攜帶象棋箱進入店內，箱子內裝有大量外觀像是金條、金飾的物品，要求業者現場檢測與回收。第一時間，店員察覺金條的色澤不自然，加上比重明顯異常，仍依照標準作業流程，放入專業儀器檢測，當店員看完檢測結果表示「黃金顏色差很多」，顧客反問「有嗎？差很多嗎？」。

銀樓表明拒絕回收，男子竟二度返回店內，作勢踹桌。(圖／翻攝畫面)

接著店員引導對方將全數物品取出後，逐一檢測，發現外表看起來金黃色、沉甸甸的物品，根本不是純金，而是「銅與鋅之混合物」，店員明確告訴對方：「銀樓沒有收這個，你要去查珠寶鑑定商才有」，拒絕兌換，沒想到對方離開後，又回到店門口停留，接著進入店家作勢踢桌挑釁。

銀樓業者表示，一般正常條塊形狀比較方正，自己鎔鑄的會比較粗糙，當天那位顧客帶來的「假金飾」，用肉眼就能看出不是純金，目前黃金回收價以一錢1萬8千元估算，當天整箱的假黃金市價約2000多萬，會選擇在社群公布影像，就是為了提醒銀樓同業，務必謹慎小心。

銀樓業者公布男子拿假黃金要求回收的影片，呼籲同業小心。(圖／翻攝畫面)

