搬整箱！中配Ａ走好市多「已付款」超夯甜白酒：下次還 法官認侵佔判罰

新竹一對夫妻前年到新竹好市多購物，離開時侵佔其他會員購買的商品，吃上官司。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

新竹中配小萍（化名）前年（2024）和碩士丈夫，前往新竹好市多購物時，見到出口處一箱熱銷甜白酒放在購物車上無人領取，於是「主動」把整箱白酒載走，後續失主調閱監視器查到小萍夫妻，兩人還辯稱打算下次歸還，但法官不採信說詞，均依侵占罪判刑。

法院調查指出，當時小萍將甜白酒搬至自家車上，夫妻隨即離場，事後面對警方與法官詢問，兩人矢口否認侵占犯意，辯稱夫妻平時不喝甜白酒，購物紀錄也幾乎未曾購買酒類，更稱「只是暫時保管」，打算下次前往好市多時再交給櫃台。

好市多販售的「3號」甜白酒是熱銷商品。（圖／翻攝畫面）

小萍甚至解釋，當天因身體不適且另有要事，才未立即處理，強調「從沒想過占為己有」。不過法官查出，夫妻在賣場內曾停留交談數分鐘，期間亦有工作人員經過，若真有歸還之意，理應可當場交付，卻選擇將酒搬至車上，行為明顯不符其說法。

更關鍵的是，夫妻事後長達2週時間，均未主動將白甜酒送回好市多或報警處理，直到警方通知到案後，才將酒交付扣押。法官認定，夫妻主觀上已具侵占遺失物的故意，其辯詞不足採信。

夫妻還「加碼辯解」，強調平日擔任志工、曾捐電視給老人中心，對社會多有付出；劉女也稱自己曾在好市多任職1年，深知監視器位置，若真要侵占不可能如此行事。對此，法官直言，這些說法與是否侵占遺失物毫無關聯，認為夫妻共同犯侵占遺失物罪，處罰金5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

