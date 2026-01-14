搬新家半個月…牆上驚見「15隻蟑螂群」崩潰！專家解答了

大陸中心／陳慈鈴報導

家中一旦出現蟑螂、老鼠這類生物，往往讓人難以接受。近日有位剛搬新家的香港網友，才住進去半個月左右，就在家中的牆壁上，發現15隻的蟑螂大軍，崩潰上網求助。對此，專家也解答了。

一名網友於《Threads》發文，表示自己剛剛搬進新家住了大半個月，晚上回到家無意間發現一大群的蟑螂聚集在牆面上，嚇得他連發文向其他人求助，「是不是只要噴殺蟲劑就可以呢？」

從他貼出的照片及影片可以看到，門框邊的白色的牆面出現剝落，油漆已經與水泥分離，而蟑螂就一隻又一隻的出現在該處，就像是從裡面長出來一樣，十分駭人，粗算一下大約有15隻左右的黑色蟑螂在畫面之中。

廣告 廣告

貼文曝光後，熱心的網友紛紛提供建議，原PO最後鼓起了最大的勇氣，向蟑螂群噴了殺蟲劑，並趁著他們四散之際，將其一隻一隻的壓死，之後打算買一點滅蟑藥杜滅蟑藥後患。

至於新家為何會出現大量蟑螂？根據《香港01》報導，「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）表示，原PO家中出現的是煙熏蟑螂（或稱黑褐家蠊）在香港並不常見，可能是透過網購貨物或是從外牆爬入，導致蟑螂有機會在門框與牆壁的縫隙內產卵，每次產卵可生產18至30多隻，基於樓主才剛搬進新居大半個月，估計蟑螂在搬入前已存在屋內，孵化不久後爬出來。

鄭國鏗還建議，網購貨物包裝可改在屋外拆除，並盡快把垃圾處理掉。傍晚6點後關閉靠近天井的窗戶，屋外若在搭棚盡量別開窗，以免蟑螂、螞蟻等昆蟲有機可趁進入屋內。同時也要記得保持家居環境清潔。想要消滅蟑螂，可把滅蟑凝膠還有藥餌，放在冰箱底或櫃底等，而不是蟑螂進出的地方，如排水口及窗口等。同時也要留意不要讓寵物觸碰到，若是噴灑殺蟲劑，建議帶寵物外出至少2小時，並且保持屋內通風，以策安全。

更多三立新聞網報導

總統級授權！他幫蔡英文「加碼」1事萬人跪謝 釣出本尊44字回應

洛鞍颱風最快明生成！最新路徑、侵台機率曝光 下波變天時間曝光

被冷醒！中年男「畏寒狂抖」急叫119原因曝光 急診醫傻眼

「徒手攀登台北101」直播倒數！本人曝原因 賈永婕：我的心臟好大

